Цены на нефть снижаются после трех сессий подъема

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в среду на фоне общего снижения аппетита к риску на мировых рынках перед публикацией апрельских данных по инфляции в США.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает, что потребительские цены в Штатах в прошлом месяце выросли на 5% в годовом выражении, как и в марте. Динамика инфляции является ключевым показателем, за которым следят рынки, поскольку она играет важную роль в принятии Федеральной резервной системой (ФРС) решений относительно денежно-кредитной политики.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени в среду составляет $76,87 за баррель, что на $0,57 (0,74%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на $0,43 (0,6%) до $77,44 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,57 (0,77%), до $73,14 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов выросла на $0,55 (0,8%), до $72,71 за баррель.

Цены на нефть росли в последние три сессии. Поддержку рынку во вторник оказали сообщения СМИ о том, что власти США планируют возобновить пополнение стратегического нефтяного резерва (SPR) как только будут завершены ремонтные работы в хранилищах, отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн, слова которого приводит Market Watch.

"Всем понятно, что Белому дому необходимо как можно скорее пополнить SPR, учитывая, что резерв находится на минимальном за сорок лет уровне", - говорит главный аналитик по нефтяному рынку Oanda Эдвард Мойя.

Во вторник Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2023 год с 12,54 млн б/с до 12,53 млн б/с. Кроме того, ведомство ухудшила прогноз цены нефти Brent на текущий год до $78,65 за баррель с $85,01 за баррель.