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Цены на нефть снижаются после трех сессий подъема

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в среду на фоне общего снижения аппетита к риску на мировых рынках перед публикацией апрельских данных по инфляции в США.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает, что потребительские цены в Штатах в прошлом месяце выросли на 5% в годовом выражении, как и в марте. Динамика инфляции является ключевым показателем, за которым следят рынки, поскольку она играет важную роль в принятии Федеральной резервной системой (ФРС) решений относительно денежно-кредитной политики.

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Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени в среду составляет $76,87 за баррель, что на $0,57 (0,74%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на $0,43 (0,6%) до $77,44 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,57 (0,77%), до $73,14 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов выросла на $0,55 (0,8%), до $72,71 за баррель.

Цены на нефть росли в последние три сессии. Поддержку рынку во вторник оказали сообщения СМИ о том, что власти США планируют возобновить пополнение стратегического нефтяного резерва (SPR) как только будут завершены ремонтные работы в хранилищах, отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн, слова которого приводит Market Watch.

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"Всем понятно, что Белому дому необходимо как можно скорее пополнить SPR, учитывая, что резерв находится на минимальном за сорок лет уровне", - говорит главный аналитик по нефтяному рынку Oanda Эдвард Мойя.

Во вторник Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2023 год с 12,54 млн б/с до 12,53 млн б/с. Кроме того, ведомство ухудшила прогноз цены нефти Brent на текущий год до $78,65 за баррель с $85,01 за баррель.

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