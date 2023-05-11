Deutsche Telekom получил 15,36 млрд евро квартальной чистой прибыли

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года Deutsche Telekom AG, крупнейшая телекоммуникационная компания Европы, зафиксировала резкий рост чистой прибыли благодаря закрытию сделки по продаже доли в бизнесе, владеющем вышками сотовой связи.

В январе-марте чистая прибыль компании составила 15,36 млрд евро против 3,95 млрд евро годом ранее.

Скорректированная прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат и с учетом арендных соглашений (EBITDA AL) увеличилась на 0,9%, до 9,96 млрд евро.

Выручка Deutsche Telekom выросла на 0,3% и составила 27,84 млрд евро. В том числе в Германии данный показатель повысился на 3% - до 6,14 млрд евро, в других странах Европы - на 3,8%, до 2,78 млрд евро, в США - на 2,1%, до 18,26 млрд евро.

По прогнозу аналитиков, предоставленному самой компанией, выручка ожидалась на уровне 27,78 млрд евро, скорректированная EBITDA AL - в размере 9,91 млрд евро.

Часть средств, полученных от продажи 51%-ной доли в инфраструктурном бизнесе GD Towers консорциуму инвесторов за 17,5 млрд евро, компания направила на сокращение задолженности. За первый квартал чистый долг упал более чем на 10 млрд евро, до 93 млрд евро.

Deutsche Telekom улучшила прогноз для показателя EBITDA AL на текущий год до 40,9 млрд с 40,8 млрд евро.

С начала 2023 года капитализация Deutsche Telekom увеличилась на 15,9% (до 106,32 млрд евро).