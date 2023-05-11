Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

Deutsche Telekom получил 15,36 млрд евро квартальной чистой прибыли

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года Deutsche Telekom AG, крупнейшая телекоммуникационная компания Европы, зафиксировала резкий рост чистой прибыли благодаря закрытию сделки по продаже доли в бизнесе, владеющем вышками сотовой связи.

В январе-марте чистая прибыль компании составила 15,36 млрд евро против 3,95 млрд евро годом ранее.

Скорректированная прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат и с учетом арендных соглашений (EBITDA AL) увеличилась на 0,9%, до 9,96 млрд евро.

Выручка Deutsche Telekom выросла на 0,3% и составила 27,84 млрд евро. В том числе в Германии данный показатель повысился на 3% - до 6,14 млрд евро, в других странах Европы - на 3,8%, до 2,78 млрд евро, в США - на 2,1%, до 18,26 млрд евро.

По прогнозу аналитиков, предоставленному самой компанией, выручка ожидалась на уровне 27,78 млрд евро, скорректированная EBITDA AL - в размере 9,91 млрд евро.

Часть средств, полученных от продажи 51%-ной доли в инфраструктурном бизнесе GD Towers консорциуму инвесторов за 17,5 млрд евро, компания направила на сокращение задолженности. За первый квартал чистый долг упал более чем на 10 млрд евро, до 93 млрд евро.

Deutsche Telekom улучшила прогноз для показателя EBITDA AL на текущий год до 40,9 млрд с 40,8 млрд евро.

С начала 2023 года капитализация Deutsche Telekom увеличилась на 15,9% (до 106,32 млрд евро).

Deutsche Telekom Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Евро опустился ниже 83 руб. впервые с 3 апреля

Fortum полностью списал активы в РФ на сумму 1,7 млрд евро

Fortum полностью списал активы в РФ на сумму 1,7 млрд евро

Disney потеряла 4 млн подписчиков стримингового сервиса во II финквартале

Disney потеряла 4 млн подписчиков стримингового сервиса во II финквартале

Цена нефти Brent поднялась выше $77 за баррель

Рубль слабо изменился к доллару и юаню в ожидании дополнительных сигналов с мировых рынков

Рубль слабо изменился к доллару и юаню в ожидании дополнительных сигналов с мировых рынков

Дефицит бюджета США за семь месяцев финансового года вырос в 2,6 раза

Дефицит бюджета РФ в январе-апреле составил 3,4 трлн рублей

Дефицит бюджета РФ в январе-апреле составил 3,4 трлн рублей

"Россети" получат от государства акции региональной компании РЭС из дела Абызова

"Россети" получат от государства акции региональной компании РЭС из дела Абызова

Суд взыскал с бизнесмена Хотина 192 млрд руб. в пользу государства

Суд взыскал с бизнесмена Хотина 192 млрд руб. в пользу государства

Международные резервы РФ в апреле увеличились на 0,3%, до $595,8 млрд

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });