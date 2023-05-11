Blackstone обсуждает кредитные партнерства с региональными банками в США

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Американская Blackstone Group, работающая в сфере прямых инвестиций, обсуждает с крупными американскими региональными банками возможность создания кредитных партнерств.

Blackstone готова предоставлять банкам дополнительные ресурсы для кредитования бизнеса, заявил ее президент Джонатан Грей газете Financial Times. При этом компания хотела бы, чтобы часть выданных кредитов после секьюритизации поступала на балансы ее клиентов-страховщиков.

"Мы ведем переговоры, планируя заключить партнерство с крупным региональным банком", - сказал Грей. Он не сообщил, о каких именно фининститутах идет речь, отметив лишь, что это банки с активами от $100 до $250 млрд.

По словам Грея, региональные банки лучше понимают, каким образом принимать решения относительно кредитования бизнеса. Однако Blackstone могла бы стать ценным партнером, который помог бы финкомпании снять с себя часть риска после секьюритизации кредитов.

"Вместо того, чтобы сохранять все риски на своем балансе, они могли бы передать половину нам", - отметил он.

Blackstone планирует перенаправлять ценные бумаги являющимся ее клиентами страховым компаниям, которые постоянно ищут активы для инвестиций и готовы держать бонды до погашения, говорит Грей. Предполагается, что страховщики будут платить Blackstone комиссионные за передачу им активов.

Blackstone не контролирует ни одну страховую компанию, но предлагает услугу управления активами представителям сектора, включая таких крупных страховщиков как AIG. Эти клиенты, по словам Грея, являются "естественным домом для активов, которые в другом случае оставались бы на балансах банков".

Blackstone, как и другие компании сферы прямых инвестиций, включая Apollo Global, KKR и Ares Management, стремятся увеличить присутствие на кредитном рынке после краха ряда американских региональных банков, включая Silicon Valley Bank и First Republic Bank, отмечает FT.

На прошлой неделе Федеральная резервная система заявила, что крах фининститутов привел к сокращению предложения кредитных ресурсов на рынке, и результатом этого может стать увеличение стоимости финансирования для бизнеса и домовладельцев.