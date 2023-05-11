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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Совет директоров "Детского мира" покинул еще один представитель

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Независимый директор "Детского мира" Андрей Анищенко вышел из состава совета директоров компании, говорится в ее сообщении.

Анищенко входил в совет директоров ритейлера с 2021 года.

В начале мая компания заявила о том, что из капитала "Детского мира" вышли Павел Грачев и Михаил Стискин, продав 29,9% капитала консорциуму инвесторов во главе с основателем сети детских магазинов "Кораблик" Алексеем Зуевым.

Теперь в совете директоров "Детского мира" 4 человека. Это гендиректор компании Мария Давыдова и коммерческий директор Мария Володина, заместитель директора департамента по слияниям и поглощениям ООО "УК Полюс", инвестиционный директор ООО "Вета Капитал Партнерс" Владимир Климанов и исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук.

При этом Климанов на ближайшем годовом собрании акционеров не будет включен в список кандидатов к избранию в совет, добавляли в "Детском мире".

В прошлом году ритейлер объявил о решении трансформироваться в частную компанию. В конце декабря акционеры одобрили реорганизацию.

Чистая прибыль ПАО "Детский мир" в 2022 году по РСБУ выросла на 32,6% и составила 9,92 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка в прошлом году увеличилась на 5%, до 178 млрд рублей.

На 31 декабря 2022 года компания управляла 1086 магазинами – "Детский мир", "Зоозавр" и "Детмир Мини".

Детский мир
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