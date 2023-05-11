Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

ThyssenKrupp завершила квартал с убытком, но выручка превзошла прогноз

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Германская промышленная группа ThyssenKrupp AG снизила выручку во II финансовом квартале (январь-март 2023 года) на 5% и получила убыток на фоне высокой стоимости энергоресурсов.

Чистый убыток компании в отчетном квартале составил 223 млн евро против прибыли в 565 млн евро годом ранее.

Выручка составила 10,107 млрд евро по сравнению с 10,599 млрд евро годом ранее. Объем заказов уменьшился на четверть, до 10,188 млрд евро.

Показатель EBIT был отрицательным и составил 110 млн евро против плюс 792 млн евро во II финквартале предыдущего года. Скорректированная EBIT сократилась на 74%, до 205 млн евро. EBITDA упала на 55%, до 466 млн евро.

Консенсус-прогноз, подготовленный самой компанией, предполагал скорректированную EBIT на уровне 153,7 млн евро при выручке в 9,07 млрд евро.

Выручка стального европейского подразделения ThyssenKrupp во II финквартале уменьшилась до 3,315 млрд евро с 3,392 млрд евро, EBIT составила минус 328 млн евро против плюс 495 млн евро годом ранее.

Компания по-прежнему ожидает снижения чистой прибыли по итогам фингода не более чем до уровня безубыточности.

С начала 2023 года капитализация ThyssenKrupp выросла почти на 14%.

ThyssenKrupp Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин РФ будет против новых индивидуальных исключений в рамках windfall tax

Путину сообщили о планах "СИБУРа" вложить до $3 млрд в производство полипропилена

Биржевой ажиотаж вокруг 95-го бензина. Обзор

Биржевой ажиотаж вокруг 95-го бензина. Обзор

Началось обсуждение приоритетов для создания глобальной системы ESG-стандартов

Песков назвал незаконным решение США о передаче Украине активов бизнесмена Малофеева

Песков назвал незаконным решение США о передаче Украине активов бизнесмена Малофеева

Евро опустился ниже 83 руб. впервые с 3 апреля

Fortum полностью списал активы в РФ на сумму 1,7 млрд евро

Fortum полностью списал активы в РФ на сумму 1,7 млрд евро

Disney потеряла 4 млн подписчиков стримингового сервиса во II финквартале

Disney потеряла 4 млн подписчиков стримингового сервиса во II финквартале

Цена нефти Brent поднялась выше $77 за баррель

Рубль слабо изменился к доллару и юаню в ожидании дополнительных сигналов с мировых рынков

Рубль слабо изменился к доллару и юаню в ожидании дополнительных сигналов с мировых рынков
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });