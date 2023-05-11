ThyssenKrupp завершила квартал с убытком, но выручка превзошла прогноз

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Германская промышленная группа ThyssenKrupp AG снизила выручку во II финансовом квартале (январь-март 2023 года) на 5% и получила убыток на фоне высокой стоимости энергоресурсов.

Чистый убыток компании в отчетном квартале составил 223 млн евро против прибыли в 565 млн евро годом ранее.

Выручка составила 10,107 млрд евро по сравнению с 10,599 млрд евро годом ранее. Объем заказов уменьшился на четверть, до 10,188 млрд евро.

Показатель EBIT был отрицательным и составил 110 млн евро против плюс 792 млн евро во II финквартале предыдущего года. Скорректированная EBIT сократилась на 74%, до 205 млн евро. EBITDA упала на 55%, до 466 млн евро.

Консенсус-прогноз, подготовленный самой компанией, предполагал скорректированную EBIT на уровне 153,7 млн евро при выручке в 9,07 млрд евро.

Выручка стального европейского подразделения ThyssenKrupp во II финквартале уменьшилась до 3,315 млрд евро с 3,392 млрд евро, EBIT составила минус 328 млн евро против плюс 495 млн евро годом ранее.

Компания по-прежнему ожидает снижения чистой прибыли по итогам фингода не более чем до уровня безубыточности.

С начала 2023 года капитализация ThyssenKrupp выросла почти на 14%.