Число заявок на пособие по безработице в США выросло до максимума с октября 2021 г.

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 22 тыс. - до 264 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США.

Это максимальный показатель с конца октября 2021 года, отмечает Trading Economics.

Эксперты в среднем ожидали менее значительного повышения - до 245 тыс.

Для сравнения, в допандемийном 2019 году средненедельное количество заявок составляло около 220 тыс.

Тем временем среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, вырос на 6 тыс. - до 245,25 тыс.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 29 апреля, поднялось до 1,813 млн по сравнению с пересмотренными 1,801 млн в предшествующую неделю.

Между тем эксперты в среднем ожидали повышения на 15 тыс. с объявленного ранее уровня - до 1,820 млн.