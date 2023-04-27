Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось на прошлой неделе

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 16 тыс. - до 230 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 246 тыс., а не 245 тыс., как сообщалось прежде.

Эксперты в среднем ожидали роста числа заявок до 248 тыс. с объявленного ранее показателя прошлой недели.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, составило 236 тыс. по сравнению с 240 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 15 апреля, сократилось до 1,858 млн с пересмотренных 1,861 млн неделей ранее. Эксперты в среднем прогнозировали повышение этого показателя до 1,878 млн с предварительно объявленного уровня предыдущей недели (1,865 млн), по данным Trading Economics.