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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:18

ОПЕК сообщила о сокращении добычи нефти в России в марте на 300 тысяч б/с к февралю

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Россия в марте добывала 9,7 млн баррелей нефти в сутки (без конденсата), говорится в ежемесячном отчете ОПЕК. В предыдущем отчете говорилось, что в феврале в России добывали 10 млн б/с нефти, таким образом, снижение составило 300 тысяч б/с.

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Ранее Москва объявила, что в марте сократит производство к февралю на 500 тысяч б/с, при этом уровень базы снижения будет определяться по данным независимых источников.

В отчете ОПЕК говорится, что добыча жидких углеводородов в России в марте составила 11,1 млн б/с (9,7 млн б/с нефти и 1,4 млн б/с ШФЛУ и конденсата), что на 282 тысячи б/с меньше, чем в феврале.

ОПЕК не изменила оценку добычи жидких углеводородов в России в 2022 и 2023 годах: 11,03 млн б/с в 2022 году против 10,8 млн б/с в 2021 году. Ожидается, что в текущем году производство снизится на 0,75 млн б/с - до 11,03 млн б/с.

В отчете подчеркивается, что данные оценки учитывают недавно объявленное продление добровольного сокращения добычи до конца года.

На дату публикации предыдущего отчета Россия объявила о планах держать мартовский уровень производства нефти вплоть до июля.

ОПЕК
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