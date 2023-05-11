Подъем рынка акций РФ к вечеру забуксовал из-за ухудшения внешних настроений

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Подъем рынка акций РФ к вечеру в четверг забуксовал из-за ухудшения внешних настроений после повышения ставки Банком Англии и сигналов о ее возможном дальнейшем увеличении, индекс МосБиржи топчется на пороге рубежа 2600 пунктов, при этом лидерами роста выступают акции Сбербанка, отыгрывающие дивидендный "гэп" накануне, а в аутсайдеры вышли бумаги "Полюса" после рекомендаций по годовым дивидендам.

К 16:35 индекс МосБиржи составил 2593,06 пункта (+1,7%, максимум сессии - 2610,8 пункта), индекс РТС - 1061,33 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4,4%.

Доллар подрос до 76,96 рубля (+0,9 рубля), утром курс падал до 75,23 руб./$1.

Подорожали акции Сбербанка (+4,4% и +3,9% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+3,1%), "Сургутнефтегаза" (+2,2% и +4% "префы"), "МТС" (+2,2%), "Интер РАО" (+2,1%), "Роснефти" (+1,8%), "Газпром нефти" (+1,8%), "Московской биржи" (+1,7%), "Яндекса" (+1,6%), "Северстали" (+1,5%), "Аэрофлота" (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), "РусГидро" (+1,3%), ВТБ (+1,2%), "АЛРОСА" (+1,1%), "Магнита" (+1%), расписки TCS Group (+0,7%), бумаги "Татнефти" (+0,6%), "ММК" (+0,6%), АФК "Система" (+0,6%), Polymetal (+0,6%), UC Rusal (+0,4%), расписки OZON (+0,3%), акции "Газпрома" (+0,2%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-1,3%, до 10600 рублей), "НЛМК" (-0,8%), "Норникеля" (-0,3%).

Совет директоров ПАО "Полюс" рекомендует выплатить дивиденды за 2022 год в размере 436,79 рубля на акцию, сообщила компания. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 16 июня. Размер дивидендов эквивалентен приблизительно $5,7 на акцию. Общая сумма составляет около 30% от EBITDA "Полюса" за 2022 год, что соответствует дивидендной политике компании.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в четверг на рынке акций наблюдается плавное "затухание" дивидендного "гэпа" по Сбербанку, что поддержало весь рынок.

Что касается новых санкций ЕС, то глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о содержании 11-го пакета и сообщила о планах Брюсселя усложнить третьим странам работу с Москвой. Предполагается, в частности, ограничить экспорт товаров из Евросоюза в третьи страны, если будет доказано, что в итоге грузы направляются в Россию. Грядущие санкции могут коснуться морских перевозок нефти. Судам, которые перевозят российскую нефть в обход потолка цен, могут запретить заходить в европейские порты, отмечает аналитик.

Кроме того, страны Евросоюза обсуждают новый механизм в отношении государств, которые "недостаточно работают над предотвращением уклонения России от санкций". Вторичные ограничения могут стать частью 11-го пакета санкций ЕС. Сообщается, что торговым партнерам ЕС нужно будет "объяснять скачки товарооборота по ключевым категориям". Вероятно, имеются в виду в первую очередь технологии, оборудование и товары двойного назначения, полагает Абелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ к вечеру отступил от дневных максимумов ввиду приостановки покупок, в том числе и в акциях Сбербанка.

Расписки HeadHunter (+7,2%) растут второй день подряд на ожиданиях обсуждения акционерами компании обратного выкупа бумаг. Акции "Селигдара" (-0,1%) в четверг показывают волатильную динамику, колеблясь между "плюсом" и "минусом" в ожидании решения совета директоров по дивидендам за 2022 год. Акции ПАО "Полюс" в моменте негативно отреагировали на рекомендацию совета директоров компании по дивидендам за 2022 год в размере 436,79 руб. на акцию, которая предполагает дивидендную доходность в размере 4%. Очевидно, размер предложенных выплат не показался инвесторам впечатляющим, отмечает аналитик.

Однако с технической точки зрения акции "Полюса" в краткосрочном и в среднесрочном периоде продолжают смотреться умеренно позитивно. В частности, бумаги расположены выше поддержки 10400 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), в связи с чем сохраняют настрой на развитие повышения в район 10900 руб. (верхняя полоса Боллинджера дневного графика) с перспективой последующего движения к 11100 руб. и выше. Показания дневного и недельного графиков в целом остаются умеренно позитивными и не указывают на перекупленность бумаг, что может позволить им развить повышение в случае сохранения высоких цен на золото, считает Кожухова.

В Европе рост индексов сменился снижением после ожидаемого решения Банка Англии повысить процентную ставку с 4,25% до 4,5% и заявлений регулятора о возможности новых увеличений в случае устойчивой инфляции. Нефтяные фьючерсы на Brent и WTI просели, отступив от сопротивлений $77 и $73,5 за баррель соответственно. На рынке ждут новых макроэкономических сигналов, позволяющих оценить возможную траекторию процентных ставок ФРС.

О перспективах дальнейшего движения индекса Мосбиржи можно будет судить по его "способности закрепиться выше сопротивления 2580 пунктов", считает Кожухова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Анны Буйлаковой, российский рынок акций продолжает восходящее движение, хотя Азия в четверг просела из-за слабых данных по инфляции в Китае, что указывает на слабость восстановления экономики после ковидных послаблений.

В США инфляция остается ощутимо выше 2%-го целевого уровня американского центробанка, однако замедление в апреле рынок воспринял положительно - охлаждение инфляции подтверждает надежды на то, что ФРС сделает перерыв в ужесточении ДКП.

Индекс МосБиржи в четверг продолжил уверенный рост, подогретый отскоком акций Сбербанка. Ранее индекс нашел поддержку у 2500 пунктов, а теперь ближайшее сопротивление находится у локального максимума 2650 пунктов, полагает Буйлакова.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,02%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,03%, южнокорейский Kospi потерял 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), в Европе индексы к вечеру ушли в "минус" (индексы CAC 40, DAX, FTSE просели на 0,3-0,7%) и проседают США (индексы теряют 0,04-0,9%).

Рынки Китая и Гонконга просели на данных о снижении темпов инфляции в КНР, воспринятых трейдерами как сигнал слабого восстановления экономики страны после снятия карантинных ограничений. В то же время продолжающееся замедление инфляции оставляет Народному банку Китая возможность продолжать смягчение монетарной политики для стимулирования экономической активности.

Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Китае в апреле замедлились до 0,1% в годовом выражении с 0,7% в марте, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Апрельская инфляция стала минимальной с февраля 2021 года. Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в прошлом месяце составила 0,7%, как и в марте.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 3,6% в годовом выражении (-2,5% в марте). Снижение наблюдается уже семь месяцев подряд, в апреле оно стало максимальным с мая 2020 года.

Банк Англии по итогам майского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5% годовых, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Ставка была поднята по итогам двенадцатого заседания подряд и обновила максимум с 2008 года.

При этом регулятор не исключил вероятности дальнейшего повышения стоимости заимствований. "Темпы ослабления внутреннего инфляционного давления будут зависеть от развития ситуации в экономике, включая влияние существенного повышения базовой ставки, - отмечается в отчете по итогам заседания регулятора. - Неопределенность в отношении глобальных финансовых и экономических перспектив остается повышенной".

В то же время Банк Англии в четверг улучшил прогнозы для экономики Великобритании и теперь полагает, что страна сумеет избежать рецессии. Регулятор ожидает, что экономика страны в 2023 году зафиксирует рост на 0,25%, тогда как в феврале ожидалось снижение на 0,5%. В 2024 году ожидается рост на 0,75% (ранее прогнозировалось снижение на 0,25%). Инфляция, как ожидается, по итогам текущего года составит 5,1%, а к концу 2024 года замедлится до 2,3%. На конец первого квартала 2023 года показатель составлял 10,2%.

На нефтяном рынке цены к вечеру возобновили снижение. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 16:35 по московскому времени составила $75,51 за баррель (-1,2% и -1,3% в среду), июньская цена WTI - $71,63 за баррель (-1,3% и -1,6% накануне).

Страны ОПЕК в апреле сократили производство нефти на 191 тыс. баррелей в сутки к марту - до 28,603 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете альянса. Наибольшее падение зафиксировано в Ираке и Нигерии. В то же время, рост нефтепроизводства отмечен в Саудовской Аравии, Анголе и Иране.

ОПЕК сохранила оценку темпов роста и спроса на нефть, и поставок со стороны стран, не входящих в альянс, как на 2022, так и на 2023 годы, говорится в ежемесячном отчете организации. В 2022 году спрос на нефть увеличился на 2,5 млн б/с - до 99,57 млн б/с, а в текущем году, как ожидается, вырастет на 2,33 млн б/с - до 101,9 млн б/с.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 2,95 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали уменьшения на 2,5 млн баррелей. Подъем показателя запасов стал первым за четыре недели.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (+15,1%), акции ПАО "Донской завод радиодеталей" (+12,1%), "префы" "Камчатскэнерго" (+11,7%), акции банка "Уралсиб" (+8%), расписки EMC (+7,4%), HeadHunter (+7,2%), "префы" "МГТС" (+7,1%), бумаги ПАО "РКК "Энергия" (+6,5%), "Белона" (+6,2%), "Соллерса" (+5,4%).

Подешевели "префы" ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (-3,6%), акции ПАО "Центр международной торговли" (-2%), ПАО "Россети Кубань" (-1,5%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (-1,3%), "префы" "Транснефти" (-1,3%), ГДР Ros Agro (-1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 составил 66,93 млрд рублей (из них 27,91 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,02 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 5,23 млрд рублей на акции "Газпрома").