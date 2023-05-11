"Дружественные" нерезиденты в апреле продолжили сокращать объемы продаж акций на рынке РФ

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Нерезиденты из "дружественных" юрисдикций, которые в отличие от представителей недружественных стран с сентября прошлого года имеют доступ на российский фондовый рынок, в апреле сократили объемы продаж акций до 0,9 млрд рублей с 1,5 млрд рублей в марте. Такие данные содержатся в докладе ЦБ "Обзор рисков финансовых рынков", опубликованном в четверг.

Объем продаж в феврале составлял 3,5 млрд рублей, в январе - 2,8 млрд рублей, а в ноябре-декабре 2022 года нерезиденты из дружественных стран стали самой активной категорией нетто-продавцов, реализовав акции на 7 млрд рублей. Показатель за октябрь регулятор не публиковал, в сентябре он составлял 0,7 млрд рублей.

В то же время наибольший объем акций продали НФО в рамках доверительного управления и СЗКО - на 12,2 млрд и 12,1 млрд рублей соответственно.

Среднедневной объем торгов акциями в апреле продолжил расти и составил 78 млрд рублей (в марте - 63,7 млрд рублей, в феврале - 52,3 млрд рублей, в январе - 38,6 млрд рублей).

Основными нетто-покупателями акций в апреле оставались физические лица, нарастившие объемы покупок до 28,9 млрд рублей с 17,4 млрд рублей в марте. Физлица по-прежнему являются главными участниками на рынке акций, в среднем их доля в апреле составляла 81% (в марте - 80%), отмечает регулятор.