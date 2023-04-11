Segezha досрочно обновила совет директоров из-за выхода из него некоторых участников

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group почти наполовину обновил состав совета директоров на фоне досрочного выхода из него ряда участников.

Внеочередное собрание акционеров компании по переизбранию совета директоров состоялось 10 апреля, говорится в сообщении Segezha.

"В связи с выбытием из состава совета директоров ряда членов возникла необходимость в формировании нового состава совета директоров, чтобы была юридическая возможность его полноценного функционирования", - объяснили "Интерфаксу" в компании.

Из прежнего состава совета директоров, состоящего из 9 человек, свои места сохранили пятеро: вице-президент по стратегии и развитию АФК Артем Засурский, старший управляющий партнер АФК "Система" Али Узденов, президент Segezha Михаил Шамолин, вице-президент АФК по корпоративному управлению и правовым вопросам Сергей Шишкин и президент Финансового университета при правительстве Мухадин Эскиндаров.

Новыми членами совета директоров стали вице-президент по финансам АФК "Система" Ровшан Алиев (он сменил в совете экс-CFO АФК Владимира Травкова, который с октября 2022 года перешел на позицию финдиректора Segezha, ранее занимаемую Алиевым), вице-президент по управлению персоналом АФК "Система" Светлана Матвеева, генеральный директор ООО "Паскаль Медикал" Максим Сарманов и вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов.

Последний раз Segezha меняла состав совета директоров на годовом собрании акционеров в мае 2022 года. Из избранных тогда членов совета свои места, помимо ставшего топ-менеджером Segezha Травкова, не сохранили Владимир Тузов (на момент избрания в совет директоров Segezha - глава управления глобальными цепочками поставок АО "МХК "Еврохим"), экс-гендиректор "Интер Форес Групп" (куплена Segezha в конце 2021 года) Денис Мартьянов и основатель ООО "Юридическая компания "Мацинский и партнеры" Роман Мацинский.

Segezha Group - вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК "Система" принадлежит 62,2%, суммарная доля членов совета директоров и правления - 4%.