Единственный в Литве производитель цемента выбрался из убытков

В компании это объяснили запретом на ввоз цемента из Белоруссии

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Единственный в Литве производитель цемента Akmenes cementas (основным владельцем является германская Schwenk Zement Beteilgungen) в 2022 году получил чистую прибыль в размере 16 млн евро после восьми лет убыточной деятельности, увеличил выручку в 1,5 раза - до 133,6 млн евро.

Согласно финансовым отчетам Akmenes cementas, последний раз компания получила прибыль в 2013 году (3,4 млн евро), а затем работала с убытком, по итогам прошлого года он составил 27,5 млн евро.

В компании положительные финансовые результаты объясняют ростом спроса и запретом на ввоз белорусской продукции.

"В нашем регионе наблюдался значительный рост в строительной отрасли, как в Литве, так и в скандинавских странах потребление заметно возросло, что нам очень помогло. Конечно, значительное влияние оказал и тот факт, что в нашем регионе больше нет конкурента - не осталось белорусского цемента, поскольку раньше они (белорусские производители - ИФ) занимали значительную часть рынка в Литве", - сообщил агентству BNS глава Akmenes cementas Артурас Заремба.

В прошлом году компания увеличила производство цемента выросло на 8% до 1,5 млн тонн, продажи на 6%, до1,4 млн тонн. Почти 1,1 млн тонн цемента было продано в Литве, остальной объем - в странах Евросоюза.

Как сообщалось ранее, с июня 2022 года действуют секторальные санкции ЕС в отношении Белоруссии, которые предусматривают запрет поставок в Европу белорусского минерального топлива, табака, древесины и продуктов ее переработки, цемента, железа, стали.

Германский производитель строительных материалов Schwenk Zement Beteilgungen владеет 97% акций Akmenes cementas.