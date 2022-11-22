Mazda направит $11 млрд на электрификацию линейки автомобилей до 2030 года

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Mazda Motor Corp планирует потратить порядка 1,5 трлн иен ($11 млрд) на электрификацию линейки автомобилей до 2030 года.

В компании рассчитывают, что к этому времени на долю электромобилей будет приходиться 25-40% ее глобальных продаж, заявил гендиректор Акира Марумото. Предыдущий прогноз предполагал, что этот показатель составит порядка 25% к концу текущего десятилетия, отмечает Market Watch.

Mazda также намерена инвестировать в производство электромобильных аккумуляторов, говорится в пресс-релизе компании.

Во вторник компания сообщила о заключении соглашения с производителем аккумуляторов Envision AESC на поставку батарей для ее электромобилей, выпускаемых в Японии.

"Мы ожидаем, что вплоть до 2030 года высокая неопределенность деловой среды сохранится, учитывая влияние множества факторов, включая регулятивные тренды в каждой отдельной стране, а также состояние энергетической инфраструктуры и выбор потребителей", - отмечают в Mazda.

Акции компании подорожали на 1,2% по итогам торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 26%.