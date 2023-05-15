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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:41

ЕК улучшила прогноз роста ВВП еврозоны в 2023 году до 1%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Европейская комиссия улучшила прогноз роста экономики еврозоны в 2023 году до 1% с ожидавшихся ранее 0,8%.

В 2024 году, как ожидается, ВВП еврозоны вырастет на 1,7%, а не на 1,6%, говорится в сообщении ЕК.

Оценка повышения экономики еврозоны в этом году пересмотрена до 1,1% с 0,9%, в следующем – до 1,6% с 1,5%.

"Европейская экономика продолжает демонстрировать устойчивость в сложных глобальных условиях. Снижение цен на энергоносители, ослабление ограничений в цепочках поставок и сильный рынок труда способствовали умеренному росту в первом квартале 2023 года, рассеяв опасения по поводу рецессии", - отмечается в документе.

Более сильное, чем ожидалось, начало года позволило улучшить экономический прогноз.

ЕК пересмотрела прогнозы инфляции и теперь ожидает, что инфляция в еврозоне в 2023 году составит 5,8% вместо ранее ожидавшихся 5,6%. Прогноз на 2024 год был поднят до 2,8% с 2,5%.

В Евросоюзе потребительские цены в текущем году, как ожидается, вырастут на 6,7%, в предстоящем - на 3,1%. Предыдущие прогнозы составляли 6,4% и 2,8% соответственно.

"После пика в 2022 году общая инфляция продолжила снижаться в первом квартале 2023 года на фоне резкого замедления цен на энергоносители. Однако базовая инфляция (без учета энергоресурсов и продуктов питания) оказалась более устойчивой. В марте она достигла исторического максимума в 7,6%, но, по прогнозам, будет постепенно снижаться в течение прогнозируемого горизонта", - говорится в сообщении.

Ожидается, что базовая инфляция в еврозоне в 2023 году составит в среднем 6,1%, а затем упадет до 3,2% в следующем году.

Безработица в ЕС в марте опустилась до рекордного минимума в 6% и, как ожидается, будет оставаться вблизи этого уровня в ближайшее время.

Дефицит бюджета Евросоюза, который составлял 3,4% ВВП в 2022 году, уменьшится до 3,1% ВВП по итогам текущего года и до 2,4% в 2024 году, прогнозирует ЕК.

Ожидается, что экономика Германии в 2023 году увеличится на 0,2%, в следующем году - на 1,4%. Темпы подъема ВВП Франции, по прогнозу, составят 0,7% и 1,4% соответственно, Италии - 1,2% и 1,1%, Испании - 1,9% и 2%.

Эксперты Еврокомиссии предполагают снижение экономики Великобритании в этом году на 0,2% и рост на 1% в 2024 году.

Они оценивают повышение ВВП Китая в 2023 году на уровне 5,5%, в будущем году - на 4,7%. Для экономики США эти показатели составляют соответственно 1,4% и 1%, для Японии - 1,1% и 1% соответственно.

ЕК Еврокомиссия ЕС Евросоюз
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