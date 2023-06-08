ВВП еврозоны в I квартале снизился на 0,1%

По пересмотренной оценке, в IV квартале показатель также снизился, это говорит о мягкой рецессии

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Экономика 19 стран еврозоны в первом квартале 2023 года снизилась на 0,1% к октябрю-декабрю 2022 года, показывают окончательные данные Eurostat.

Это третья оценка изменения экономики региона за прошедший квартал. Предварительно сообщалось о повышении ВВП в январе-марте на 0,1%.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал, что ВВП еврозоны в первом квартале не изменился по сравнению с четвертым.

Eurostat также пересмотрел данные о ВВП за октябрь-декабрь прошлого года в худшую сторону: экономика еврозоны также снизилась на 0,1% относительно предыдущего квартала (ранее сообщалось о нулевом изменении).

Уменьшение ВВП по итогам двух кварталов подряд говорит о рецессии в экономике еврозоны, которая, учитывая незначительные темпы снижения, оказалась очень мягкой, отмечает Market Watch. Тем не менее, спад экономики в течение двух кварталов подряд отмечен впервые со времен пандемии COVID-19.

ВВП Германии в минувшем квартале снизился на 0,3%, Франции, Италии и Испании - увеличился на 0,2%, 0,6% и 0,5% соответственно.

Оценка роста ВВП еврозоны в первом квартале относительно аналогичного периода прошлого года пересмотрена до 1% с 1,3% (ожидалось - 1,2%). В четвертом квартале экономика увеличилась на 1,8%.

ВВП Евросоюза в январе-марте текущего года увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 1% в годовом выражении.