Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

ВВП еврозоны в I квартале снизился на 0,1%

По пересмотренной оценке, в IV квартале показатель также снизился, это говорит о мягкой рецессии

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Экономика 19 стран еврозоны в первом квартале 2023 года снизилась на 0,1% к октябрю-декабрю 2022 года, показывают окончательные данные Eurostat.

Это третья оценка изменения экономики региона за прошедший квартал. Предварительно сообщалось о повышении ВВП в январе-марте на 0,1%.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал, что ВВП еврозоны в первом квартале не изменился по сравнению с четвертым.

Eurostat также пересмотрел данные о ВВП за октябрь-декабрь прошлого года в худшую сторону: экономика еврозоны также снизилась на 0,1% относительно предыдущего квартала (ранее сообщалось о нулевом изменении).

Уменьшение ВВП по итогам двух кварталов подряд говорит о рецессии в экономике еврозоны, которая, учитывая незначительные темпы снижения, оказалась очень мягкой, отмечает Market Watch. Тем не менее, спад экономики в течение двух кварталов подряд отмечен впервые со времен пандемии COVID-19.

ВВП Германии в минувшем квартале снизился на 0,3%, Франции, Италии и Испании - увеличился на 0,2%, 0,6% и 0,5% соответственно.

Оценка роста ВВП еврозоны в первом квартале относительно аналогичного периода прошлого года пересмотрена до 1% с 1,3% (ожидалось - 1,2%). В четвертом квартале экономика увеличилась на 1,8%.

ВВП Евросоюза в январе-марте текущего года увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 1% в годовом выражении.

Eurostat еврозона
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"АвтоВаз" представил новую модель Lada Vesta Aura

Nasdaq разрешила "Яндексу" сохранить листинг при условии реструктуризации бизнеса

Nasdaq разрешила "Яндексу" сохранить листинг при условии реструктуризации бизнеса

СД "Самолета" рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год

"Ведомости" сообщили о переговорах FLO Retailing и Daher Group о покупке точек Adidas в РФ

"Ведомости" сообщили о переговорах FLO Retailing и Daher Group о покупке точек Adidas в РФ

Правительство Казахстана заявило, что не ограничивало банковские операции в рублях

Индексы S&P 500 и Nasdaq упали после внезапного повышения ставки Банка Канады

Индексы S&P 500 и Nasdaq упали после внезапного повышения ставки Банка Канады

Nasdaq отклонила апелляцию Ozon на решение о делистинге

Nasdaq отклонила апелляцию Ozon на решение о делистинге

Росстат отметил рост годовой инфляции в стране почти до 2,7%

Росстат отметил рост годовой инфляции в стране почти до 2,7%

"ФосАгро" оценила windfall tax в менее чем 7 млрд рублей и готова его заплатить

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });