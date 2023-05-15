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GM отзовет около 1 млн автомобилей в США из-за дефекта модуля подушки безопасности

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель General Motors отзовет около 1 млн внедорожников в США в связи с производственным дефектом, который может повлечь взрыв нагнетателя водительской подушки безопасности при его активации.

Отзывная кампания затронет модели Buick Enclave, Chevrolet Traverse и GMC Acadia 2014-2017 годов выпуска, говорится в сообщении на сайте Национального управления по безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA).

"Взрыв нагнетателя может привести к серьезным травмам или гибели в результате поражения водителя и других находящихся в автомобиле лиц металлическими фрагментами", - отмечается в сообщении.

Дилеры GM бесплатно заменят модули подушки безопасности. Как ожидается, уведомления автовладельцам будут направлены 26 июня.

Акции автопроизводителя дешевеют на торгах в понедельник на 0,3%. За последние три месяца капитализация компании сократилась на 23,2%.

General Motors США
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