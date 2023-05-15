Индекс МосБиржи вырос на 1,8%, индекс РТС снизился на 0,1%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций начал рабочую неделю с роста на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent превысила $75 за баррель), а также некоторого затишья в западной риторике относительно новых антироссийских санкций.

Индекс МосБиржи поднялся выше рубежа 2600 пунктов, обновив максимум с начала мая, при этом в росте лидировали бумаги "Сургутнефтегаза" и расписки VK на корпоративных новостях. Во "втором эшелоне" продолжилось ралли акций "Соллерса" (+40,1%), обновивших пик с осени 2008 года.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 1,8%, до 2611,07 пункта, индекс РТС снизился на 0,1%, до до 1037,13 пункта; цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 6,3%.

К 18:50 по Москве доллар дорожал на 1,25 рубля, до 79,17 рубля.

Средний free float российских компаний ниже зарубежных образцов, его увеличение дало бы серьезный инвестиционный ресурс, а для эмитентов с госучастием обеспечило бы привлечение средств без задействования бюджета, считает первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.

"Самые базовые расчеты показали, что, если наши компании поднимут долю акций в обращении в среднем хотя бы на 3 п.п. - до 35%, это позволит привлечь более 3 трлн рублей. А если доля акций в обращении дойдет до 50%, это будет почти 7 трлн рублей", - сказал Чистюхин в интервью "Интерфаксу".

Подорожали в понедельник акции "Сургутнефтегаза" (+5,2% и +6,3% "префы"), расписки VK (+5,5%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+3,7%), АФК "Система" (+3,5%), "МТС" (+3,3%), расписки TCS Group (+3,3%), акции "Роснефти" (+2,8%), "ММК" (+2,2%), "НОВАТЭКа" (+2,1%), "Интер РАО" (+1,9%), "Газпром нефти" (+1,8%), "НЛМК" (+1,7%), UC Rusal (+1,6%), ВТБ (+1,4%), "РусГидро" (+1,4%), Polymetal (+1,4%), "АЛРОСА" (+1,3%), "Яндекса" (+1,1%), "Аэрофлота" (+1%), Сбербанка (+1% и +1,1% "префы"), расписки OZON (+1%), бумаги "Северстали" (+0,9%), "Татнефти" (+0,9%), "Норникеля" (+0,9%), "Магнита" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%), "Газпрома" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Совет директоров "Сургутнефтегаза" на заседании 18 мая рассмотрит вопрос о распределении прибыли и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, сообщила в понедельник компания. Ранее сообщалось, что годовое собрание акционеров "Сургутнефтегаза" состоится 30 июня в заочной форме.

Выручка VK в I квартале увеличилась на 39,5% - до 27,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали общую выручку в размере 25,9 млрд рублей.

Совет директоров "Газпрома" 23 мая рассмотрит рекомендацию по размеру финальных дивидендов по итогам 2022 года, сообщил вечером в понедельник эмитент.

Европейская комиссия улучшила прогноз для российской экономики на 2023 год и теперь ждет ее сокращения на 0,9%, тогда как предыдущий прогноз предусматривал снижение ВВП на 3,2%. В 2024 году российская экономика вырастет на 1,3%, полагают аналитики Еврокомиссии.

Еврокомиссия также улучшила прогноз роста экономики еврозоны в 2023 году - до 1% с ожидавшихся ранее 0,8%. В 2024 году, как ожидается, ВВП еврозоны вырастет на 1,7%, а не на 1,6%, говорится в сообщении ЕК.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций начал неделю позитивно, лучше других смотрелись акции экспортеров на фоне ослабления рубля и роста нефти.

Помимо валютного фактора на движении рынка мог сказаться отложенный спрос с конца прошлой недели - в пятницу инвесторы часто предпочитают откладывать покупки до начала следующей недели, опасаясь реализации какого-либо негатива в выходные дни. Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП в России на 2024 год до 1,3% с ожидавшихся ранее 0,9%. На мировых рынках продолжают следить за ситуацией вокруг потолка госдолга в США. Во вторник американский президент Джо Байден встретится с конгрессменами, чтобы обсудить проблему. И хотя дефолт крупнейшей экономики - сценарий маловероятный, опасения его реализации, как и в прошлые годы, давят на общерыночные настроения. Прогноз по индексу Мосбиржи на 16 мая - 2525-2625 пунктов, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, на рынок акций РФ поступают в основном положительные корпоративные новости, что способствует росту многих "голубых фишек" и акций "второго эшелона". К негативному фактору можно отнести продолжающееся уже несколько торговых дней снижение американского фондового рынка из-за беспокойств относительно дефолта США.

Нефть Brent подорожала в понедельник на информации западных СМИ о высоком спросе на нефть в Китае и Индии. Мировые резервные валюты в понедельник возобновили мощный рост по отношению к рублю, который был вынужден временно отступить. На рынке акций в понедельник абсолютным лидером роста, несмотря на отсутствие инфоповодов, оказались бумаги группы "Соллерс", отметила аналитик.

"Ожидаем, что завтра индекс МосБиржи будет двигаться в рамках 2550-2650 пунктов", - полагает Мильчакова.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков также полагает, что слабый рубль и дивидендные ожидания толкают российский рынок акций вверх, рост нефти подогрел бумаги нефтяников, также наблюдался рост расписок VK после отчетности группы.

Дивидендные ожидания толкают вверх акции "Сургутнефтегаза" и "ЛУКОЙЛа", причем по вторым дивидендная отсечка на Мосбирже состоится на закрытии торгов 1 июня. Расписки "Эталона" выросли на фоне планов компании получить первичный листинг на Московской бирже. С 2011 года GDR "Эталона" торгуются на Лондонской фондовой бирже, смена первичного листинга упростит вопрос начисления дивидендов акционерам, отмечает аналитик.

Акции "Мобильных телесистем" выросли на фоне ожиданий, что совет директоров на заочном заседании 15 мая может принять решение по дивидендам. На рынке ожидают выплаты более 30 руб. на бумагу. Кроме того, в пятницу, 19 мая, компания может опубликовать отчет по результатам I квартала. Исторически, акции МТС являются одной из самых предсказуемых дивидендных историй, напомнил Кочетков.

Нефть подорожала на ожиданиях сокращения предложения. В мае ряд членов ОПЕК+ начали дополнительное сокращение производства в объеме 1,16 млн б/с. Кроме того, поставки по нефтепроводу Киркук-Джейхан, как сообщает Reuters, так и не возобновились, хотя еще на прошлой неделе федеральное правительство Ирака сделало запрос на возобновление прокачки нефти, отметил аналитик.

В США индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка упал до минус 31,8 пункта в мае с положительных 10,8 пункта в апреле. Однако основной оптимизм связан с изменением тональности новостей о проблеме потолка госдолга США. В минувшие выходные проходили консультации между демократами и республиканцами. Конкретных сигналов с этих переговоров не было, но намеченная на вторник встреча президента Джо Байдена и законодателей из Палаты представителей может стать поворотной, так как предполагается, что администрация США все же пойдет, как минимум, на символические уступки по расходам, полагает Кочетков.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, на глобальных рынках наблюдается определенное улучшение настроений, хотя в целом обстановка остается достаточно напряженной - нервозность вносит неопределенность в отношении дальнейшей траектории денежно-кредитной политики в США. Вышедшие на прошлой неделе данные по динамике потребительских цен и цен производителей в Штатах указали на некоторое ослабление инфляционных рисков в стране, что позволяет рассчитывать на завершение текущего цикла повышения ключевой ставки ФРС. В то же время в пятницу Мичиганский университет сообщил о росте долгосрочных инфляционных ожиданий американцев до максимума за 12 лет, и это говорит о том, что борьба с инфляцией еще далека от завершения. Подливают масла в огонь высказывания представителей Федрезерва о том, что инфляция в США по-прежнему остается очень высокой, и дополнительное ужесточение ДКП может оказаться оправданным. На таком фоне участники рынка оценивают во вполне материальные 10% вероятность еще одного подъема ставки ФРС на заседании в июне. Помимо этого, сдерживающими факторами для акций остаются нерешенность вопроса с потолком госдолга США и вновь напомнившие о себе проблемы американских региональных банков.

На неделе интерес будут представлять данные по розничным продажам и промпроизводству в США и Китае за апрель. В связи с этим, внимание инвесторов будет направлено на многочисленные выступления чиновников Федрезерва, в том числе главы регулятора Джерома Пауэлла, которые могут пролить свет на будущее ДКП в Штатах. Кроме того, на предстоящие дни запланированы несколько выступлений главы ЕЦБ Кристин Лагард, отмечает аналитик.

На российском рынке индекс МосБиржи протестировал отметку 2600 пунктов, поддержку оказывает стабилизация нефтяных котировок после заметного снижения на прошлой неделе, а также ослабление рубля, положительно сказывающееся на бумагах экспортеров. Кроме того, инвесторы рассчитывает на частичное реинвестирование в рынок щедрых дивидендов ведущих эмитентов, в частности, Сбера. На таком фоне участники торгов пока в значительной степени игнорируют постепенно увеличивающиеся санкционные риски: уже к концу недели должны будут проясниться детали разрабатываемого в ЕС 11-го пакета антироссийских санкций, который, по информации СМИ, будет включать дополнительные ограничения против энергетического сектора РФ и меры, направленные на борьбу с обходом уже действующих экспортных ограничений, напомнил аналитик "Финама".

"С точки зрения теханализа индекс МосБиржи на дневном графике оттолкнулся от уровня поддержки 2490 пунктов и вернулся в область выше линии восходящего тренда. Ожидаем продолжения подъема и тестирования локального максимума на отметке 2656 пунктов", - считает Додонов.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, 19-21 мая, по итогам саммита G7 Россия может столкнуться с новыми санкциями. Европа считает, что пришло время перестать вводить все новые и новые санкции, нужно сделать так, чтобы уже установленные ограничения невозможно было обойти. Новые рестрикции также введут против семи компаний из Китая, которые занимаются разработкой полупроводников, микрочипов и электроники.

Новый пакет антироссийских санкций может содержать и ограничения в сфере морских перевозок нефти. В частности, судам, которые перевозят российскую нефть в обход установленного потолка, могут запретить заходить в европейские порты. Однако вряд ли эта мера будет эффективной, полагает аналитик.

В Азии в понедельник на рынках акций преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,8%), подросла Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE прибавили 0,1-0,3%), в США динамика смешанная (S&P500 и Nasdaq подросли на 0,1-0,5%, Dow просел на 0,03%).

Японский Nikkei 225 достиг максимума за полтора года на фоне хорошей квартальной отчетности компаний, ослабления курса иены и позитивных экономических данных, сообщает Trading Economics.

Цены производителей в Японии в апреле выросли на 5,8% относительно того же месяца прошлого года, согласно официальным данным. Это минимальные темпы подъема с августа 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 6,5% после увеличения на 7,4% в марте.

На нефтяном рынке цены в понедельник корректируются вверх после отката, который наблюдался четыре недели подряд. К 18:50 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на 1,8%, до $75,46 за баррель (-1,1% в пятницу), июльские фьючерсы на WTI дорожали на 1,8%, до $71,32 за баррель (-1,2% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,5%, WTI - на 1,8% на фоне сохраняющихся проблем в американском банковском секторе и неопределенности вокруг потолка госдолга США.

Переговоры в Вашингтоне относительно повышения лимита на госзаимствования продолжаются, при этом министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что средства у федерального правительства могут закончиться уже 1 июня.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе снизилось на две единицы и составило 586, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже продолжилось ралли акций "Соллерса" (+40,1%, до 867 руб.; максимум сделок - 1014,5 рубля - пик с осени 2008 года). Объем торгов бумагами на Мосбирже превысил 6,418 млрд рублей - исторический максимум.

Спрос на акции "Соллерса" вырос в начале мая, когда стало известно, что совет директоров на заседании 27 апреля впервые за много лет рекомендовал выплатить дивиденды: за 2022 год выплаты могут составить 45,39 руб. на акцию. Реестр для получения дивидендов, как ожидается, будет закрыт 10 июля.

Также подорожали акции ПАО "Павловский автобус" (+16,4%), "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (+12,9%), "ТГК-14" (+10,3%), ПАО "ГАЗ" (+10,2%), "Мосэнерго" (+9,2%), "КАМАЗа" (+6,7%), расписки "Эталона" (+6,6%).

Совет директоров ПАО "Россети Кубань" (+5,4%) рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение о выплате финальных дивидендов за 2022 год в размере 766,5 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Дивиденды (без учета промежуточных за 9 месяцев 2022 года) будут выплачены из чистой прибыли по РСБУ за прошлый год, которая составила 5,24 млрд рублей.

Ранее акционеры компании на внеочередном собрании 5 декабря 2022 года утвердили промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 1,94 млрд рублей. Таким образом, суммарный объем выплат составит 2,7 млрд рублей. Это будет крупнейший объем дивидендов энергокомпании за последние 6 лет.

Подорожали акции "Россети Ленэнерго" (+0,5% и +2,2% "префы") на новостях, что совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере 0,0588 рубля на одну обыкновенную акцию и 18,8302 рубля на привилегированную.

Подешевели акции ПАО "ГИТ" (-28,5%), OR Group (-19,1%), "префы" ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (-6,4%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (-5,5%).

Совет директоров ПАО "Россети Северный Кавказ" (-0,6%) рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, говорится в сообщении компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 43,94 млрд рублей (из них 9,48 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,13 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,86 млрд рублей на акции "Газпрома").