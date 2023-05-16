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Банк России рассматривает отмену части требований к инвестиционным портфелям НПФ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Банк России рассматривает отмену части требований к составу и структуре инвестиционных портфелей НПФ, больше упора делать на фидуциарную ответственность и стресс-тестирование, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

"Нам все время говорят, что пенсионные фонды мало инвестируют в фонды акций, но надо сказать, что они активно стали инвестировать в корпоративные облигации. И пенсионные фонды, даже ведя относительно консервативную стратегию, научились зарабатывать - доходность в прошлом году была положительной и выше 2021 года", - сказала она.

"Но, тем не менее, мы понимаем, что нужно расширять инвестиционные возможности. Мы рассматриваем сейчас отмену части требований к составу и структуре инвестиционных портфелей, с тем чтобы делать больше упора и риск-менеджмент (риски с точки зрения защиты прав пенсионеров) на фидуциарную ответственность (обязанность управляющего финансовыми активами ставить интересы клиентов выше собственных, сохраняя добросовестность и доверие - ИФ), которую мы ввели, и на стресс-тестирование. То есть больше через эти инструменты, нежели через требования к структуре и составу, хотя определенные требования, конечно, останутся" - сообщила Набиуллина.

Она также обратила внимание, что кроме вопросов по инвестированию в акции всё время ставится вопрос о том, что пенсионные фонды должны больше осуществлять венчурных инвестиций. "У меня всегда вопрос по этому поводу - всё-таки пенсионный фонд - это не лучший фондовый инвестор. Тем не менее мы здесь готовы посмотреть с тем, чтобы снять некоторые барьеры по инвестированию небольших частей в инвестиционные товарищества, которые являются формой привлечения венчурного капитала. Рассматриваем, во всяком случае, этот вопрос, но с большой осторожностью", - сказала Набиуллина.

Говоря о возможности участия НПФ в IPO, она отметала: "Действительно, в IPO можно участвовать, но IPO эмитентов с достаточным рейтингом должно быть, потому что пока не случилось признание рынком этих ценных бумаг, на что мы можем ориентироваться? Рейтинг, соответственно, эмитента. И это должны быть достаточно большие размещения с тем, чтобы пенсионный фонд не был единственным инвестором. Поэтому ограничение на долю в этой эмиссии мы считаем, что нужно оставить".

По ее мнению, эта тема будет развиваться, будет внимательно обсуждаться с участниками рынка.

НПФ Банк России Эльвира Набиуллина
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