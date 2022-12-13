ЦБ продлит отдельные меры поддержки профучастников, НПФ и УК на 2023 год

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Банк России продлит на 2023 год отдельные меры поддержки финансовых организаций, которые были приняты в 2022 году, а также введет дополнительные меры, сообщила пресс-служба регулятора.

Меры поддержки принимались для обеспечения стабильности рынка финансовых посредников, коллективных инвестиций, включая регуляторные послабления, направленные на сохранение финансовой устойчивости участников рынка, их способности исполнять свои обязательства перед клиентами, снижение влияния дальнейших потенциальных санкционных рисков.

Новые решения приняты по результатам оценки ситуации на финансовом рынке с учетом ее постепенной стабилизации, снижения волатильности, адаптации финансовых организаций к функционированию в новых условиях, сообщил ЦБ.

Совет директоров Банка России в рамках специальных полномочий примет соответствующие решения до конца 2022 года, будут изданы информационные письма и нормативные акты, дополнительная информация о принятых решениях будет доведена до участников рынка.

ЦБ ранее сообщал, что ограничение на раскрытие финансовой отчетности планируется продлить в модифицированном виде с переходом от запрета ее раскрытия к обязательному раскрытию в ограниченном формате. Обязательное раскрытие финансовой отчетности возобновится с 1 января 2023 года за исключением информации, чувствительной к санкционным рискам (финансовая отчетность за 2022 год также будет подлежать раскрытию).

Право не раскрывать информацию, предусмотренную решением совета директоров Банка России от 14 апреля 2022 года, будет сохранено до 31 декабря 2023 года, до 1 июля 2023 года будет продлено право не раскрывать информацию о реорганизации, структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах профучастника, УК и НПФ об их реорганизации, о лицах, контролирующих НПФ.

На 2023 год будет продлено неприменение мер воздействия за нарушение требований к программам автоследования и автоконсультирования (до 1 апреля), неприменение мер воздействия в отношении управляющих за неприведение инвестиционного портфеля клиента в соответствие с его инвестиционным профилем в случае отсутствия юридической или фактической возможности (до 1 апреля).

ЦБ также сохранит допустимым однократное направление руководителями УК паевых инвестиционных фондов (ПИФ) в Банк России уведомлений о нарушении, выразившемся в невозможности определения УК ПИФ стоимости чистых активов (СЧА) ПИФ, которая явилась причиной приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев (по 31 декабря 2023 года).

Регулятор не будет применять меры воздействия к УК закрытых ПИФ для квалифицированных инвесторов за нарушение требования о приведении правил доверительного управления (ПДУ) в соответствие с новыми требованиями (до 1 апреля).

Сохранится приостановление течения сроков устранения несоответствия структуры активов ПИФ требованиям Указания Банка России от 5 сентября 2016 года №4129-У4 на период невозможности определения стоимости активов ПИФ по причинам, не зависящим от УК ПИФ (по 31 декабря).

УК биржевых ПИФ, в состав активов которых входят иностранные ценные бумаги, смогут не применять требования в части минимальной периодичности определения расчетной цены одного инвестиционного пая не реже одного раза каждые 15 секунд при условии определения такой цены не реже одного раза каждые 30 минут (по 31 декабря).

Регулятор не будет применять меры воздействия в отношении НПФ за нарушение сроков осуществления пенсионных выплат на счета, открытые за пределами Российской Федерации, в случае отсутствия юридической или фактической возможности (по 31 декабря), за нарушение порядка расчета лимита финансового рычага для НПФ в отношении активов портфеля пенсионных накоплений НПФ, когда в лимите не учитываются активы, полученные по сделкам репо, запрет распоряжения которыми установлен не только условиями сделок, но и инвестиционными декларациями НПФ (до 1 июля).

Кроме того, будут применяться временные требования к деятельности УК и НПФ в связи с размещением замещающих облигаций, в частности, установление права приобретать и удерживать в составе активов ПИФ (пенсионных резервов) замещающие облигации вместо еврооблигаций, которые входили в состав активов ПИФ (пенсионных резервов), в случае несоответствия таких облигаций отдельным требованиям к составу и структуре их активов (по 31 декабря).

По облигациям, выпущенным иностранной организацией специального назначения и приобретенным до 25 февраля 2022 года, участникам рынка разрешается использовать рейтинги национальных рейтинговых агентств, присвоенные российской компании, в интересах которой выпущены такие облигации. При отсутствии рейтингов указанной российской компании сохраняется временная возможность использовать рейтинг такой облигации либо ее эмитента по состоянию на 1 февраля 2022 года (по 31 декабря 2023 года), отмечает регулятор.