Оценка роста ВВП еврозоны в I квартале подтверждена на уровне 0,1%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Экономика стран еврозоны в первом квартале увеличилась на 0,1% по сравнению с предыдущим тремя месяцами, свидетельствуют пересмотренные данные статистического управления Европейского союза (Eurostat).

Таким образом, первоначальная оценка была подтверждена. Эксперты, опрошенные Trading Economics, также не ожидали изменения.

Эта вторая оценка ВВП из трех. Окончательные данные будут опубликованы 8 июня.

Экономика еврозоны в январе-марте относительно аналогичного периода 2022 года выросла на 1,3%, что также совпало с предварительно объявленным показателем и прогнозами аналитиков.

ВВП Евросоюза в первом квартале увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 1,2% относительно января-марта прошлого года.

Объем экономики Германии не изменился по сравнению с предыдущим кварталом, Франции - увеличился на 0,2%, Италии и Испании - на 0,5%.

Также Eurostat сообщил, что экспорт товаров государств еврозоны в марте составил 269,2 млрд евро, импорт - 243,6 млрд евро. Первый показатель увеличился на 7,5% в годовом выражении, второй - на 10%.

В первом квартале экспорт увеличился на 8,5% и достиг 724,5 млрд евро, в то время как импорт практически не изменился - 727,1 млрд евро.