На тендере по совместной закупке газа в ЕС предложения превзошли коллективный спрос

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Зампредседателя Еврокомиссии Марош Шефчович считает успехом предложения поставщиков в рамках объявленного ЕК на минувшей неделе тендера по совместной закупке газа государствами ЕС.

"Надежные международные поставщики отреагировали на нашу совокупную потребность в 11,6 млрд кубометров газа предложениями на поставку в общем объеме более 13,4 млрд кубометров", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, это доказывает правильность позиции Еврокомиссии, предложившей объединить потребности, чтобы использовать общий коммерческий вес ЕС и заполнить газовые хранилища стран-участниц к следующей зиме.

Шефчович поблагодарил всех 25 поставщиков, представивших свои предложения, "превосходящие коллективный спрос" Евросоюза.

Он заявил, что недавно созданный механизм совместных закупок AggregateEU "стал новым динамичным рынком для покупателей и продавцов газа в Европе, призванным укрепить нашу энергетическую безопасность по мере постепенного отказа от российского газа".