Еврокомиссия запустила второй тендер по совместным закупкам газа

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в понедельник о втором раунде сбора предложений по совместным закупками газа для ЕС.

"Энергетическая платформа ЕС по совместной закупке газа работает хорошо и показывает Европу с лучшей стороны. Объединение усилий является ключом к обеспечению стабильных и доступных поставок газа на рынок ЕС на благо наших бизнеса и граждан", - заявил по этому случаю заместитель председателя ЕК Марош Шефчович.

Отметив, что ЕС вступает "в решающий этап сезона пополнения хранилищ", зампред ЕК призвал покупателей и поставщиков "наилучшим образом использовать этот новый рынок в преддверии зимы".

Эта вторая операция по закупкам газа через механизм AggregateEU, по словам Шефчовича, основана на успешном первом тендере, в ходе которого почти 11 млрд куб. м совокупного европейского спроса были обеспечены "предложениями надежных поставщиков".

В ходе второго раунда европейские компании должны с 26 июня по 3 июля откликнуться на призыв к агрегации спроса на газ. Затем коллективный спрос будет выставлен на торги на мировом рынке с 7 по 10 июля, чтобы международные поставщики могли представить свои предложения для поставок европейским клиентам.

Объединение спроса и совместные закупки газа - это "флагманская инициатива" в рамках Энергетической платформы ЕС, созданной для диверсификации поставок газа в Евросоюз после того, как в ЕС было принято решение покончить с зависимостью от российского импорта ископаемого топлива, напоминают в Брюсселе.