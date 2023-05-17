Доллар укрепляется к евро, иене и фунту стерлингов

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Доллар США укрепляется к евро, иене и фунту стерлингов на торгах в среду.

Трейдеры оценивают ход переговоров по вопросу повышения лимита госдолга США, а также высказывания руководителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Встреча американского президента Джо Байдена с лидерами Конгресса во вторник позволила сторонам несколько продвинуться в обсуждении вопроса потолка госдолга, но соглашения достигнуто не было.

Как Байден, так и спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти выразили осторожный оптимизм в отношении потенциальной сделки.

"Я полагаю, лидеры Конгресса единодушны в том, что дефолт США по долгу - это просто не вариант", - сказал Байден по итогам встречи, отметив, что сторонам еще "есть над чем поработать".

Маккарти в свою очередь заявил, что прошедшие во вторник переговоры были "чуть более продуктивными", чем предыдущие, однако расхождения сохраняются, сообщает Market Watch. Он, однако, считает возможным заключение соглашения до конца этой недели.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,19% в среду, более широкий WSJ Dollar Index - 0,15%.

Пара евро/доллар по данным на 9:20 по московскому времени торгуется на уровне $1,0855 по сравнению с $1,0866 на закрытие предыдущей сессии.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила накануне, что считает необходимым вновь поднять базовую процентную ставку ФРС, поскольку инфляция по-прежнему далека от целевого показателя.

Главы ФРБ Чикаго и Атланты Остан Гулсби и Рафаэль Бостик, тем временем, дали понять, что склоняются в пользу паузы в цикле ужесточения политики Федрезерва, пишет The Wall Street Journal.

Стоимость американской валюты в паре с иеной поднялась в ходе торгов до 136,76 иены против 136,38 иены накануне.

Курс фунта снизился до $1,2455 по сравнению с $1,2486 на закрытие рынка во вторник.