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Байден отменил визиты в Австралию и Папуа-Новую Гвинею из-за проблемы госдолга США

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден досрочно завершит поездку по Индо-Тихоокеанскому региону, чтобы уделить больше времени проблеме потолка американского госдолга, сообщает CNN со ссылкой на источник.

"Байден отменяет свои запланированные визиты в Папуа - Новую Гвинею и Австралию на фоне переговоров о потолке госдолга", - заявил источник, знакомый с планами американского президента.

Отмечается, что при этом Байден по-прежнему собирается отправиться в Японию на саммит "Большой семерки".

Издание USA Today со ссылкой на источник сообщает, что американский лидер вернется на родину в воскресенье - 21 мая.

Ранее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Байден может сократить турне по Индо-Тихоокеанскому региону. Он подтвердил, что президент отправится в Японию в среду.

Согласно первоначальным планам, Байден должен был оставаться в Японии до 21 мая. Затем он отправился бы в Папуа-Новую Гвинею, а 24 мая посетил бы в Сиднее саммит Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) с участием США, Австралии, Индии и Японии.

Байден после переговоров с конгрессменами заявил, что оптимистично оценивает перспективы принятия соглашения о повышении потолка госдолга, отметили в Белом доме.

"Президент подчеркнул, что, хотя предстоит еще много работы по ряду сложных вопросов, он с оптимизмом смотрит на то, что есть путь к ответственному двухпартийному бюджетному соглашению, если обе стороны будут вести переговоры добросовестно и признают, что ни одна из сторон не получит всего, чего хочет", - говорится в распространенном заявлении Белого дома.

Во вторник состоялась встреча Байдена с демократами - лидером большинства Сената Чаком Шумером, лидером меньшинства Палаты представителей Хакимом Джеффрисом, и республиканцами - лидером меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом и спикером Палаты представителей Кевином Маккарти.

Отмечается, что Байден после встречи "поручил сотрудникам Белого дома продолжать ежедневно встречаться по нерешенным вопросам".

Белый дом также сообщает о планах Байдена переговорить с конгрессменами по телефону в конце текущей недели и провести встречу после возвращения из-за рубежа.

В свою очередь Маккарти после встречи с Байденом сообщил журналистам, что Белый дом и Конгресс все еще далеки от соглашения о повышении потолка госдолга.

При этом, как передает CNN, Маккарти "выразил некоторый оптимизм", заявив, что "сделку, возможно, удастся заключить к концу недели".

В настоящее время лимит госдолга США составляет $31,4 трлн, переговоры о его повышении ведутся уже несколько месяцев. Республиканцы настаивают, что увеличение потолка госрасходов может состояться только при условии значительного сокращения расходов. Например, они предлагали сократить налоговые вычеты за покупку электромобилей и установку солнечных панелей, а также уменьшить госзатраты на погашение кредитов на образование. Белый дом отверг такие предложения.

Если соглашение не будет достигнуто, средства Минфина могут закончиться уже к 1 июня, отмечала министр финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, дефолт США по долгу станет "экономической и финансовой катастрофой".

Джо Байден США
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