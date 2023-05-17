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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

"Газпром" рассматривает разработку иранских месторождений "Киш" и "Западный Парс"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - "Газпром" рассматривает разработку иранских месторождений "Киш" и "Западный Парс" с последующим сжижением и поставками на мировой рынок, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на пресс-конференции в Тегеране.

Ранее иранское агентство Shana сообщило, что проекты, стоимость которых оценивается в $40 млрд, включают разработку газовых месторождений "Киш" и "Северный Парс", повышение давления на месторождении "Южный Парс", разработку шести нефтяных месторождений, завершение проектов СПГ, свопы по газу и продуктам переработки, строительство экспортных газопроводов и другое научно-техническое сотрудничество.

National Iranian Oil Company (NIOC) - 100-процентное дочернее предприятие министерства нефти Ирана. Занимается геологоразведкой, добычей, транспортировкой и экспортом нефти, а также геологоразведкой и добычей природного газа.

Газпром
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