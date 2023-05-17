Иран готов предложить РФ совместное освоение еще десяти нефтегазовых месторождений

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Иран готов предложить России совместную разработку еще десяти нефтегазовых месторождений, сообщил министр нефти Ирана Джавад Оуджи на пресс-конференции в Тегеране по итогам встречи с российской делегацией во главе с вице-премьером РФ Александром Новаком.

Он также сказал, что переговоры с "Газпромом" о совместных проектах на общую сумму около $40 млрд пока продолжаются.

Ранее "Газпром" и Национальная нефтяная компания Ирана заключили соглашение, оцениваемое в $40 млрд, которое предполагает разработку месторождений Киш, Северный Парс и ряда других.

Как сказал Оуджи, за последние два года российские и иранские нефтегазовые компании заключили "определенные контракты, и некоторые из наших месторождений уже разрабатываются российскими партнерами".

"Помимо предыдущих месторождений, у нас появилось еще 10 новых месторождений, и к сотрудничеству мы решили подключить российских коллег, и вчера-сегодня обсудили вопросы партнерства по этим месторождениям. Помимо контрактов по сотрудничеству по нефтегазовой сфере были подписаны соглашения и по другим сферам, в частности таможенной и промышленной", - отметил министр.

Он добавил, что Иран сотрудничает вместе с Россией в рамках ОПЕК+, и "мы оказываем друг другу содействие, и это сотрудничество помогает нам в продаже нефти на международных рынках".

По словам Оуджи, некоторые из меморандумов с "Газпромом" "уже превращаются в контракты", переговорный процесс по этим проектам пока еще продолжается.

В свою очередь Новак сказал, что компания "ЗН-Восток" уже работает достаточно успешно в Иране по нескольким проектам и рассматривает дополнительные. Ранее сообщалось, что ООО "ЗН-Восток" с 2023 года начнёт разработку месторождения Шадеган с потенциалом добычи в 7 млн т нефти.

"Плюс шесть месторождений рассматриваются нашими нефтяными компаниями, и два месторождения рассматривает "Газпром" - Киш и Северный Парс - для совместной разработки с иранской газовой компанией этих месторождений с последующей реализацией проектов сжижения газа, поставок на мировые рынки. Сейчас фактически технические вопросы все оговорены по данным проектам, я имею в виду по газовым, идет сейчас оценка коммерческих условий и сроков", - отметил он.

Как говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ, Новак посетил 27-ю Тегеранскую международную выставку нефти, газа, нефтепереработки и нефтехимии, где были представлены 28 российских компаний под эгидой АО "РЭЦ" и национальным брендом "Сделано в России".

Вице-премьер обсудил с Оуджи вопросы совершенствования таможенного сотрудничества, взаимодействие в области торговли, промышленности, машиностроения в ТЭК, сельского хозяйства, фармацевтики, судоходства и авиастроения, организации работы Российского экспортного центра в Иране. На встрече также шла речь о ходе подготовки соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном.

По итогам 2022 года товарооборот России и Ирана вырос на 20,2% и приблизился к рекордной за всю новейшую историю отметке в $5 млрд.

Новак обсудил с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером вопросы экономического, финансово-банковского сотрудничества, совместную работу в сфере транспорта, инфраструктурных проектов, атомной энергетике.