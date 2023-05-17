Банк "Зенит" в I квартале получил 1,3 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Банк "Зенит" в первом квартале 2023 года получил чистую прибыль по РСБУ в размере 1,3 млрд рублей, говорится в отчетности кредитной организации.

Данные за аналогичный период 2022 года банк не раскрыл.

Расходы банка на создание резерва под возможные потери и ожидаемые кредитные убытки составили 330,6 млн рублей.

Чистый процентный доход до создания резерва равен 2,36 млрд рублей, после резерва – 2,03 млрд рублей.

Активы банка с начала 2023 года сократились на 15,2% – до 270,8 млрд рублей на конец марта. В том числе чистая ссудная задолженность снизилась на 16,7% – до 165,4 млрд рублей.

Объем привлеченных средств клиентов уменьшился на 22,5% – до 208,7 млрд рублей.

Собственные средства увеличились на 6,9% – до 27,6 млрд рублей.

Банк "Зенит", основным акционером которого является "Татнефть", по итогам 2021 года занял 32-е место по размеру активов (253,1 млрд рублей) в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".