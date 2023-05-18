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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Розничные продажи шампанского в РФ в январе-апреле выросли на 7,6%

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Розничные продажи шампанского в РФ в январе-апреле этого года составили 5,9 млн декалитров (дал), что на 7,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росалкогольрегулирование.

Продажи тихих вин выросли на 3,2%, до 17,4 млн дал, плодовых – на 20,9%, до 4,1 млн дал. Наибольшая динамика продаж зафиксирована в секторе ликерных вин – рост до 420,2 тыс. дал со 168,5 тыс. дал в январе-апреле прошлого года.

Продажи водки снизились на 0,2%, до 24,2 млн дал, коньяка – выросли на 9,2%, до 4,3 млн дал. Всего было продано 36,6 млн дал спиртных напитков, это на 2% больше, чем год назад.

Реализация слабоалкогольной продукции составила 5,6 млн дал, что на 17,3% больше, чем за 4 месяца прошлого года.

По данным Росалкогольрегулирования, всего в январе-апреле было продано 71 млн дал алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также алкоголя, реализуемого в общепите), что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Росалкогольрегулирование
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