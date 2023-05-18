Cisco увеличила выручку в III финквартале на 14%

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 6%, выручку – на 14%.

Как говорится в пресс-релизе, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 29 апреля, составила $3,21 млрд по сравнению с $3,04 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $0,78 с $0,73.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1 на акцию, превысив средний прогноз опрошенных FactSet экспертов, – $0,97 на акцию.

Квартальная выручка Cisco увеличилась до $14,57 млрд с $12,84 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $14,4 млрд.

Выручка от продажи оборудования повысилась на 17%, до $11,09 млрд. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $10,9 млрд.

Сервисная выручка выросла на 3%, до $3,48 млрд.

Главный финансовый директор компании Скотт Херрен заявил в ходе телефонной конференции для инвесторов в среду, что заказы на продукцию Cisco в третьем финквартале сократились на 23% после снижения на 22% в предыдущем квартале.

Согласно прогнозу компании, в четвертом финквартале ее скорректированная прибыль составит $1,05-1,07 на акцию, а выручка увеличится на 14-16% (в среднем до $15,07 млрд). Аналитики прогнозируют эти показатели на уровне $1,04 на акцию и $14,95 млрд соответственно.

Прогноз скорректированной прибыли на весь текущий фингод повышен до $3,8-3,82 на акцию с $3,72-3,78 на акцию, прогноз роста выручки пересмотрен до 10-10,5% с 9-10,5%.

Cisco выплатит дивиденды в размере $0,39 на акцию за минувший квартал.

Бумаги компании подешевели на 3,9% на дополнительных торгах в среду. С начала текущего года их стоимость практически не изменилась.