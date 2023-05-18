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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Совокупный долг emerging markets в I квартале впервые превысил $100 трлн

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Совокупный глобальный долг в первом квартале 2023 года вырос на $8,3 трлн, приблизившись к рекордному максимуму, причем долг emerging markets впервые превысил отметку в $100 трлн, свидетельствуют данные Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF).

Как говорится в его ежеквартальном обзоре Global Debt Monitor, глобальный долг в январе-марте составил $304,9 трлн, что является максимумом c первого квартала прошлого года, когда показатель был рекордным.

"В настоящее время глобальный долг на $45 трлн выше, чем был до пандемии коронавируса, и, вероятно, он продолжит быстро расти", - говорится в обзоре.

Соотношение долга и мирового ВВП достигло максимума в 2021 году - 360% и с тех пор находится около уровня в 335%.

Как отмечают в IIF, совокупный долг emerging markets в первом квартале впервые превысил $100 трлн, причем увеличение задолженности было отмечено в 75% развивающихся государств. Наиболее быстрые темпы роста долга зафиксировали Китай, Мексика, Бразилия, Индия и Турция.

Некоторые из крупных emerging markets выиграли в результате ослабления доллара, которое позволило привлечь инвесторов в облигации в местных валютах, отмечают в IIF. Однако для многих доступ к финансовым рынкам серьезно усложнился в связи с ростом процентных ставок.

"Поскольку разница в процентных ставках между развитыми и развивающимися рынками снижается, долговые обязательства эмитентов emerging markets в местных валютах становятся менее привлекательными для иностранных инвесторов", - отмечают в IIF.

IIF
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