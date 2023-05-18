"Ростех" объединит более 15 предприятий в единый нефтехимический холдинг

Госкорпорация вложит 4 млрд руб. в новые производства на его базе

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет госкорпорации "Ростех" утвердил решение о создании холдинга, который объединит не менее 15 предприятий с компетенциями в сфере химии и нефтехимии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе корпорации.

"Целью новой холдинговой структуры является импортозамещение в сегментах востребованной химической и нефтехимической продукции для авиационной промышленности, ТЭК, горнодобывающих компаний, медицины, других отраслей. В списке продукции - самолетные системы жизнеобеспечения, самоспасатели для горняков, респираторы, газоанализаторы, костюмы химзащиты, обеззараживающие системы для медицины и многое другое", - сказал собеседник агентства.

В состав нефтехимического холдинга войдут 13 предприятий корпорации "Росхимзащита" (производят средства индивидуальной и коллективной защиты), Институт пластмасс им. Г.С. Петрова (производитель полимерных и композиционных материалов), Государственный научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений (разработчик и производитель борорганической, элементоорганической и кремнийорганической продукции), а также ряд других организаций. Головной структурой выступит "Союзхимэкспорт", специализирующийся на торговых операциях в сфере нефтегазохимии. Генеральный директор этой компании - Алексей Станкин - возглавит и будущий холдинг.

Предполагается, что на базе холдинга будут запущены и новые производства, объем инвестиций в которые предварительно оценивается в 4 млрд рублей. В частности, отметили в "Ростехе", есть планы по выпуску на базе холдинга инженерных пластиков наиболее востребованных на рынке марок.