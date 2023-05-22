Правительство утвердило обновленную дорожную карту развития нефтегазохимии

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Правительство утвердило актуализированную дорожную карту развития нефтегазохимического комплекса, сообщил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

Соответствующее распоряжение было подписано 16 мая.

"Расширяем поддержку развития нефтегазохимических кластеров. Это в первую очередь относится к арктической зоне в непосредственной близости от ресурсной базы", - подчеркнул премьер.

Обновленный документ предполагает рост производства крупнотоннажных полимеров с 7,3 млн тонн в 2023 году до 9,9 млн тонн в 2025 году, а также увеличение доли углеводородов в качестве сырья для нефтехимии с 26,2% до 35,2%.

"Она дополнена мероприятиями по развитию транспортно-логистической инфраструктуры, локализации оборудования, экспериментом по введению маркировки товарных масел и смазок, созданию дополнительных механизмов стимулирования развития нефтегазохимических кластеров, в том числе в Арктической зоне и на Дальнем Востоке. Также включены мероприятия по подготовке квалифицированных специалистов для нефтегазохимической отрасли", - сказал вице-премьер Александр Новак.

В частности, среди мероприятий дорожной карты - утверждение в июле 2024 года комплексной программы освоения ресурсного потенциала полуострова Ямал.

К декабрю 2023 года профильные министерства должны подготовить предложения по развитию транспортно-логистической инфраструктуры, по разработке механизмов стимулирования развития Арктического и Дальневосточного нефтегазохимических кластеров (включая создание мощностей по переработке природного газа), оценить целесообразность проведения эксперимента по маркировке товарных масел и смазок средствами идентификации, а также подготовить перечень оборудования, соответствующего наилучшим доступным технологиям производства полимеров, в том числе биоразлагаемых.

Дорожная карта будет обновляться раз в год, ближайшая актуализация ожидается в феврале 2024 года.

Предполагается, что реализация мероприятий дорожной карты позволит направить дополнительные ресурсы на реализацию проектов по производству малотоннажной и среднетоннажной нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью, обеспечит импортозамещение нефтехимической продукции на внутреннем рынке РФ, а также будет способствовать росту несырьевого неэнергетического экспорта.