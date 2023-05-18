Совет директоров "ФосАгро" 18 мая не дал рекомендаций по дивидендам за I квартал

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "ФосАгро" на заседании 18 мая принял к сведению отчетность за I квартал, но не дал рекомендаций по распределению прибыли, говорится в пресс-релизе компании.

Традиционно совет директоров "ФосАгро" дает рекомендацию по промежуточным дивидендам, которые компания платит ежеквартально, одновременно с рассмотрением квартальной отчетности.

В "ФосАгро" отказались от комментариев.