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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

"Соллерс" договорился об организации производства LCV в Азербайджане

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" договорилась об организации производства легких коммерческих автомобилей (LCV) на мощностях азербайджанского "Азермаша", сообщила пресс-служба российской компании.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве в пятницу подписали на полях форума "Россия-Исламский мир: KazanForum" гендиректор ПАО "Соллерс" Николай Соболев и председатель правления ООО "Азермаш" Эмин Ахундов.

"Меморандум предполагает организацию производства легких коммерческих автомобилей Sollers на мощностях предприятия "Азермаш" с использованием комплектующих, импортируемых из России", - говорится в сообщении "Соллерса".

Стороны также договорились принять меры по удовлетворению местного спроса, осуществлению экспорта автомобилей и обмену специалистами по промсборке автомобилей между Россией и Азербайджаном.

После прекращения выпуска легких грузовиков Ford Transit в татарстанской Елабуге в прошлом году группа "Соллерс" учредила ООО "Соллерс Алабуга" и, используя мощности бывшего СП с Ford, начала реализацию "замещающего" проекта по выпуску LCV под собственным брендом Sollers. С конца ноября в Татарстане производятся полукапотные Sollers Atlant (массой 2,5-4,2 т) и бескапотные Sollers Argo (массой 2,5-3,5 т) на базе китайского JAC.

Заместитель гендиректора и совладелец "Соллерс" Зоя Каика отмечала, что новый модельный ряд, как ожидается, даст группе "очень существенный вклад в финансовые показатели". По ее словам, в течение двух-трех лет компания планирует выйти на продажи 30 тысяч LCV собственной марки, к 2028 году - до 50 тысяч шт.

Азербайджан Соллерс Эмин Ахундов Азермаш Николай Соболев
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