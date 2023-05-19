На торгах пятницы индекс МосБиржи снизился на 0,3, индекс РТС вырос на 0,3%

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В пятницу российский рынок акций "просел" в район 2620 пунктов по индексу МосБиржи при смешанной динамике blue chips под давлением негатива от новых антироссийских западных санкций, а также возобновившегося вечером снижения цен на нефть.

В лидерах отката были акции Polymetal и "Полюса" из-за санкций, а фаворитами дня стали акции "Яндекса", "Мобильных телесистем" и "Группы ЛСР" на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,3%, до 2626,16 пункта. Индекс РТС вырос на 0,3%, до 1036,6 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 10,6%.

К 18:50 по Москве доллар дешевел на 41 копейку, до 79,81 рубля.

За неделю индекс МосБиржи вырос на 2,4%, индекс РТС просел на 0,2% на фоне роста доллара на 1,89 рубля.

Подешевели в пятницу акции Polymetal (-10,6%), ПАО "Полюс" (-3,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-3,4%), бумаги UC Rusal (-3,1%), расписки TCS Group (-2%), акции "РусГидро" (-1,4%), "НОВАТЭКа" (-1,3%), "АЛРОСА" (-1%), "Северстали" (-0,8%), "ММК" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), Сбербанка (-0,5% и -0,5% "префы"), "Магнита" (-0,5%), "Норникеля" (-0,3%).

Великобритания произвела масштабное обновление российского санкционного списка, в него с 18 мая вошли АФК "Система", ПАО "Полюс", ПАО "Северсталь", ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", "Трубная металлургическая компания", Объединенная металлургическая компания (ОМК), Русская медная компания (РМК), группа FESCO, "Челябинский металлургический комбинат" (входит в группу "Мечела" ), Тинькофф банк, Росбанк, ВБРР, Металлинвестбанк.

Также Великобритания вводит запрет на импорт российских алмазов, меди, никеля и алюминия, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление премьер-министра страны Риши Сунака.

США вслед за Великобританией включили в санкционные списки по России 46 физлиц и почти 200 компаний, сообщило Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов (OFAC). В частности, США ввели блокирующие санкции против крупнейшего российского золотодобытчика "Полюс" и компаний группы. OFAC выдала лицензии на сворачивание операций с "Полюсом" и выход из его ценных бумаг сроком до 17 августа 2023 года. Также под санкции подпало АО "Полиметалл" - российская структура группы Polymetal, через которую она владеет активами в России. При этом упоминаний непосредственно самой Polymetal, публичной компании, зарегистрированной на о.Джерси (планирует редомициляцию в Казахстан), в сообщении OFAC нет.

Подорожали в пятницу акции "Яндекса" (+8,7%), "МТС" (+5,4%), "Газпром нефти" (+1,1%), АФК "Система" (+1,1%), "Аэрофлота" (+0,9%), расписки OZON (+0,9%), бумаги "Татнефти" (+0,4%), ВТБ (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Совет директоров "Яндекса" на следующей неделе может собраться для обсуждения заявок претендентов на приобретение как минимум 51% акций интернет-компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Стоимость такого пакета оценивается в $7-7,5 млрд.

Накануне вечером стало известно, что совет директоров ПАО "МТС" рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить дивиденды по итогам 2022 года в размере 34,29 рубля на обыкновенную акцию. Как сообщила компания, суммарный объем дивидендов может составить 67,2 млрд рублей, отсечка реестра под выплаты - 29 июня, а годовое собрание акционеров состоится 18 июня.

Лидеры G7 договорились бороться против попыток обхода западных санкций против России, намерены усиливать экономическое давление, говорится в заявлении G7, распространенном в пятницу.

В заявлении отмечается, что G7 намерены "сохранять единство в вопросе введения координированных санкций и других экономических мер". В частности, в нем указано, что страны "семерки" взаимодействуют с третьими странами, через которые "ограниченные товары, услуги или технологии стран "семерки" могут поставляться в Россию".

Кроме того, в заявлении G7 указано, что главы государств и правительств стран-членов "группы семи" будут и дальше принимать меры, чтобы добиться сокращения доходов России от энергоресурсов.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о новых санкциях против России в ходе встречи лидеров "большой семерки" в Хиросиме. Всего под санкции попали 47 человек и 26 структур.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, российский рынок акций в пятницу двигался разнонаправленно, что можно объяснить приближением выходных и сложным внешним фоном.

Уходящую неделю рынку акций можно в целом записать в актив. Индекс Мосбиржи выбрался выше 2600 пунктов и в четверг достиг годового максимума вблизи 2660 пунктов. Факторами поддержки выступили слабость рубля, относительная стабильность цен на нефть вблизи $75 за баррель Brent и корпоративные новости. В то же время осторожными инвесторов делали риски эскалации в зоне спецоперации на Украине, новые санкционные угрозы и напряженность общерыночных настроений, отмечает эксперт.

Внешние рынки продолжают следить за ситуацией с повышением потолка госдолга США - "дедлайн" близок, но американские политики пока не могут договориться. В ожидании развязки давление на глобальный риск-аппетит может расти, а "хэппи энд", напротив, способен запустить позитивный импульс в рисковых активах, включая сырьевые, полагает Бахтин.

Ключевой темой внутренней повестки в ближайшее время останутся дивидендные новости и финрезультаты компаний. В понедельник состоятся заседания советов директоров "Газпром нефти" и "Нижнекамскнефтехима" по вопросу дивидендов за 2022 год; "Русагро" опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал. Прогноз по индексу Мосбиржи на 22 мая - 2585-2705 пунктов, считает стратег.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, санкционные действия G7 негативно отразились на российском рынке в пятницу, индекс МосБиржи локально падал в район 2610 пунктов.

"Одной из главных тем очередных рестрикций для РФ является запрет на российские алмазы, а также создание механизма отслеживания их продаж. Естественно, что это не касается стран, которые игнорируют риски вторичных санкций. Например, Индия, как один из крупнейших рынков алмазов, может проигнорировать такие запреты. Индия сама готова ввести санкции против Великобритании, если она не согласится вернуть все награбленные богатства в период колониальной оккупации. Тем не менее, бумаги "АЛРОСА" в пятницу подешевели", - отмечает аналитик.

Великобритания объявила об очередных санкциях против российских компаний и ввела эмбарго на ввоз российских алмазов, меди, алюминия и никеля. Все эти позиции сырья отреагировали на заявление ростом цен, хотя отечественные компании были преимущественно под давлением продаж. Бумаги "Яндекса" выбились в лидеры роста после того как Владимир Потанин и Вагит Алекперов направили заявки на покупку контрольного пакета "Яндекса" и правление компании обсудит продажу бизнеса на следующей неделе. Нефть Brent поднималась в пятницу до $77,5 за баррель, но затем развернулась вниз и потеряла $2, отметил Кочетков.

По словам аналитика УК "Первая" Ивана Капустянского, российский рынок акций в пятницу столкнулся с противоречивыми драйверами: новые санкции со стороны ЕС и США, а также выплата дивидендов крупными компаниями. На внешних рынках при этом сохранялся оптимизм в ожидании достижения договоренностей по повышению потолка госдолга США. На нефтяном рынке покупки сдерживались высокой экономической неопределенностью из-за финального решения по повышению потолка госдолга США, а также дальнейших действий монетарных властей США относительно денежно-кредитной политики, полагает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций в пятницу оценивал эффект новых санкционных ограничений и отдельных корпоративных новостей. Индексу Мосбиржи пока не удалось закрепиться выше сопротивления 2655 пунктов, в том числе из-за ввода новых санкций против России со стороны западных стран.

Акции "Группы ЛСР" подскочили после рекомендации по дивидендам за 2022 год в размере 78 рублей на бумагу с доходностью 11,5%. Акции "Яндекса" также резко выросли после сообщений СМИ о получении предложения по покупке контрольного пакета бумаг компании (не менее 51%) Потаниным и Алекперовым по цене $7-7,5 млрд.

"Цена определена с учетом распоряжения российских властей, согласно которому инвесторы из "недружественных" стран должны предоставить не менее 50% дисконта при выходе из российских активов. С учетом такого дисконта акции "Яндекса" были оценены существенно дороже текущей капитализации", - отмечает аналитик.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций, за исключением Китая и Гонконга (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,2-0,7%), но наметилась коррекция в США (индексы просели к 18:50 по Москве на 0,2-0,3%).

На нефтяном рынке цены в пятницу вечером также снизились после локального роста Brent до $77,5 за баррель. К 18:50 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на 0,1%, до $75,79 за баррель (-1,4% накануне), июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,3%, до $71,66 за баррель (-1,3% в четверг).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу подешевели акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (-16,7% и -18,9% "префы"), "Самараэнерго" (-15,7% и -16,2% "префы"), "префы" ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (-15,2%), акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-13,2%).

Совет директоров Segezha Group (-2,6%) (подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг) рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить решение об отказе от выплаты дивидендов по итогам 2022 года, говорится в сообщении компании. При этом Segezha не исключает выплаты промежуточных дивидендов по итогам III квартала 2023 года при благоприятной конъюнктуре.

Акционеры ПАО "Распадская" (-1,3%) на годовом собрании 18 мая одобрили невыплату дивидендов по результатам 2022 года, сообщила компания.

Подорожали акции "Группы ЛСР" (+18%, до 675,4 рубля), банка "Кузнецкий" (+14,6%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (+7,3% и +9,2% "префы"), расписки VK (+5,6%), акции "Соллерса" (+5,5%), ПАО "Камчатскэнерго" (+5,1% и +12% "префы"), ПАО "Саратовский НПЗ" (+4,6% и +7% "префы").

Совет директоров ПАО "Группа ЛСР" рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов по итогам 2022 года в размере 78 рублей на одну обыкновенную акцию. Как сообщается в материалах компании, всего на выплату дивидендов за 2022 год планируется направить 8,036 млрд рублей, закрытие реестра акционеров под выплаты - 7 июля 2023 года. Годовое собрание пройдет 26 июня в заочной форме, реестр акционеров для участия закроется по данным на 5 июня.

"Группа ЛСР" последний раз начисляла дивиденды в 2020 году: за I полугодие - в размере 20 рублей на акцию, за II полугодие - 39 рублей на акцию.

В 2022 году компания сократила чистую прибыль по МСФО на 17,9% по сравнению с показателем предыдущего года, до 13,363 млрд рублей. Выручка выросла на 7% - до 139,662 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 58,92 млрд рублей (из них 13,31 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 6,48 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,81 млрд рублей на акции "Газпрома").