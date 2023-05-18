Палата представителей может проголосовать по потолку госдолга США на следующей неделе

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти выразил оптимизм в отношении того, что участникам переговоров о повышении потолка госдолга США удастся заключить соглашение, которое позволит провести голосование по этому вопросу в нижней палате Конгресса уже на следующей неделе.

"Я вижу путь к соглашению, - цитирует Маккарти CNBC. - Я думаю, теперь у нас есть структура, все напряженно работают".

Он отметил значительный прогресс, достигнутый за последнюю неделю, а также профессиональный характер продолжающихся переговоров.

Переговорщики стараются заключить сделку об увеличении лимита на госзаимствования, которая могла бы получить поддержку и в Палате представителей, и в Сенате, до 1 июня. Как ранее предупредила глава министерства финансов США Джанет Йеллен, к этой дате у Минфина могут закончиться средства, что может грозить дефолтом по госдолгу.

Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что "у нас будет соглашение по бюджету - и Америка не объявит дефолт". Он добавил, что компромисс будет достигнут, потому что "альтернативы нет".