В Белом доме заявили, что позиция республиканцев в Конгрессе ведет США к дефолту

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Выдвигаемые представителями Республиканской партии требования по вопросам государственного долга стали препятствием для достижения соглашения между Конгрессом и администрацией президента США и угрожают дефолтом, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Только республиканское руководство (...), а не президент или демократическое руководство, угрожают впервые в нашей истории объявить в нашей стране дефолт, если не будут выполнены партийные требования", - говорится в распространенном ею заявлении.

Директор по коммуникациям Белого дома Бен ЛаБолт заявил, со своей стороны, что "республиканцы берут экономику в заложники и подталкивают нас на грань дефолта, который может стоить миллионов рабочих мест и ввергнуть страну в рецессию".

По его словам, бюджетное предложение республиканцев "устранит 100 тыс. рабочих мест для учителей и вспомогательного персонала, сократит 2 тыс. должностей в правоохранительных органах и может поставить под угрозу медицинское обслуживание миллионов американцев, в то же время республиканцы расширят налоговые льготы для самых богатых и корпораций".

Ла Болт добавил, что еще можно достичь "разумного двухпартийного соглашения, если республиканцы вернутся за стол переговоров в духе доброй воли".

"Но президент Байден не примет список экстремальных приоритетов MAGA, который накажет средний класс и самых нуждающихся американцев и замедлит наш экономический прогресс", - предупредил он.

Накануне газета Financial Times сообщила, что конгрессмен-республиканец Гаррет Грейвс, покидая Белый дом, где велись переговоры по потолку госдолга, заявил: "Если люди не хотят вести разумные переговоры о том, как действительно можно продвинуться вперед и все сделать правильно, мы не будем сидеть здесь и разговаривать сами с собой".

Как сказал представитель Белого дома, которого процитировало издание Market Watch, "стороны серьезно расходятся по бюджетным вопросам, и переговоры будут сложными".