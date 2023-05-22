Глава ФРБ Миннеаполиса Кашкари готов поддержать паузу в повышении ставки ФРС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари готов поддержать паузу в цикле повышения базовой процентной ставки на июньском заседании Федеральной резервной системы. Он сказал об этом The Wall Street Journal.

Это даст руководителям ЦБ время на то, чтобы оценить последствия предыдущего ужесточения политики, а также перспективы инфляции.

"Я открыт идее о том, что теперь мы можем двигаться несколько медленнее", - сказал Кашкари.

За последние 14 месяцев Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) поднял ставку на 5 процентных пунктов - до 5,25% годовых, и на майском заседании дал понять, что может сделать паузу в цикле ужесточения политики.

"Я против каких-либо объявлений о том, что мы завершили цикл ужесточения. Если FOMC примет решение пропустить подъем ставки на одном заседании, я готов объяснить, почему это имеет смысл, - отметил Кашкари. - Но слова о пропуске одного заседания очень отличаются от того, чтобы сказать, что мы закончили с подъемом ставки".

Помимо эффекта предыдущих подъемов ставки, Федрезерву необходимо оценить ситуацию в банковском секторе США, добавил Кашкари.

Он также отметил, что инфляция в Штатах замедляется, но не так быстро, как надеялись руководители ФРС.

"По крайней мере она не усиливается, - сказал он. - Добавьте к этому кризис в банковском секторе, и возникает вопрос о том, остался ли этот стресс позади. И будут ли новые стрессы. Я думаю, все это является причиной для нас говорить о том, что мы будем двигаться более медленно".

19 мая председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что проблемы в банковском секторе "способствуют ужесточению кредитных условий и, вероятно, скажутся на темпах экономического роста, занятости и инфляции в США".

"В результате, может получиться так, что нам не потребуется поднимать ставку настолько высоко, как требовалось бы без этой ситуации, чтобы достичь наших целей", - сказал Пауэлл.

Следующее заседание ФРС пройдет 13-14 июня.