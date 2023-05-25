Президент ФРБ Бостона прогнозируют скорую паузу в повышении ставок ФРС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США уже достигла точки - или близка к ней - когда она может прекратить повышение процентной ставки, сказала на мероприятии в Род-Айленде глава Федерального резервного банка Бостона Сьюзен Коллинс.

"Инфляция все еще слишком высока, но мы видим некоторые многообещающие признаки ее замедления", - заявила она.

По ее словам, решение ФРС будет зависеть от данных по инфляции и безработице, которые будут опубликованы до следующего заседания.

ФРС подняла ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 5-5,25% годовых на майском заседании. Следующее заседание Федрезерва состоится 13-14 июня. Участники рынка в целом считают, что руководство центробанка воздержится от изменения ставки на следующем заседании.

Коллинс не является голосующим членом Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) в этом году.