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Лимит на покупку валюты при выходе иностранцев из активов в России будет единым для всех

Лимит на покупку валюты при выходе иностранцев из активов в России будет единым для всех
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Лимит на покупку валюты на внутреннем российском рынке при продаже недружественными иностранными компаниями активов в России будет единым для всех сделок, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Лимит будет единый. Смысл именно в том, чтобы не было влияния на валютный рынок. То есть это значит, что, условно говоря, комиссия разрешила за такую-то сумму продать бизнес, но купить валюту можно в течение какого-то срока, чтобы лимит не нарушать", - объяснил он.

Привязки к конкретному периоду по покупке валюты (например, при сезонно более крепком курсе рубля), не будет.

"Тонкой настройки такой не будет. Будет общее ограничение, потому что иначе мы будем манипулировать валютным курсом, а мы этого не хотим", - сказал замминистра.

Вопрос введения лимита на конвертацию рублей в валюту при выходе иностранцев из России сейчас рассматривается. "Цифру я вам сейчас пока сказать не могу. В целом, конечно, это, мне кажется, правильная и необходимая увязка с разрешениями на продажу активов", - заявил Моисеев.

"Если по какой-то причине, связанной, например, с необходимостью сохранения технологических цепочек, там еще какими-то, когда комиссия принимает решение о том, что иностранцу нужно заплатить денег, и эти деньги существенные, то, конечно, они должны выкупаться на внутреннем рынке таким образом, чтобы не оказать влияние на курсообразование", - добавил замглавы Минфина.

Алексей Моисеев Минфин
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