RenaissanceRe купит перестраховочные активы AIG почти за $3 млрд

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - RenaissanceRe Holdings Ltd., зарегистрированная на Бермудских островах, покупает активы в сфере облигаторного перестрахования American International Group Inc. (AIG) за $2,985 млрд.

Как говорится в пресс-релизе RenaissanceRe, приобретаемые активы включают компанию Validus Reinsurance Ltd. и ее подразделения, а также AlphaCat Managers Ltd. и ее фонды.

RenaissanceRe оплатит сделку денежными средствами в размере $2,735 млрд и собственными акциями на сумму $250 млн.

Стороны рассчитывают закрыть сделку в четвертом квартале 2023 года. Совет директоров RenaissanceRe одобрил ее.

"Приобретение этих активов поддерживает нашу стратегию развития как глобальной компании в сфере перестрахования имущественных рисков и от несчастного случая, поскольку увеличивает масштаб операций и повышает нашу значимость для клиентов", - отметил главный исполнительный директор RenaissanceRe Кевин О'Доннелл.