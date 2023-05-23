Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник продолжил рост рублевых цен blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних торговых площадок, инвесторы ожидают дивидендных новостей от "Газпрома" и "Газпром нефти". Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов выросли на 0,2-0,3%, лидируют акции "Яндекса".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2640,85 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1037,78 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,1%.

Доллар стоит 80,16 рубля (+0,01 рубля).

Подорожали акции "Яндекса" (+2,1%), ВТБ (+1%), расписки OZON (+0,9%), бумаги "АЛРОСА" (+0,7%), "РусГидро" (+0,5%), расписки TCS Group (+0,5%), акции "Аэрофлота" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Норникеля" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), Московской биржи (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,3% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Подешевели акции Polymetal (-1,2%), ПАО "Полюс" (-0,8%), "НЛМК" (-0,5%), "ММК" (-0,5%), "Северстали" (-0,2%), UC Rusal (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%).

Оценки аналитиков

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на рынке акций РФ весь фокус внимания будет сосредоточен на итогах совета директоров "Газпрома" и объявлении дивидендов. При условии щедрых выплат локальный рынок может получить "второе дыхание" и на позитиве пойти вверх. Остальные варианты рассматриваются как нейтральные или даже негативные. "Однако наш базовый сценарий предполагает торговлю в боковой формации в краткосрочной перспективе. В США отсутствие сделки демократов и республиканцев к 1 июня может привести к техническому дефолту, а это означает прекращение финансирования госзатрат, что может увеличить волатильность на американском рынке", - полагают эксперты "БКС МИ".

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, вплоть до появления рекомендации СД "Газпрома" по дивидендам, базовым сценарием для индекса МосБиржи выступает диапазон 2600-2650 пунктов. В зависимости от того, оправдаются ли ожидания рынка или нет, динамика индекса может резко измениться. В случае негативного сюрприза от "Газпрома" внимание игроков на рынке может переключиться на акции "ЛУКОЙЛа", которые будут наиболее устойчивы в преддверии дивидендной отсечки, полагают эксперты банка.

Расписки TCS Group вплотную приблизились к максимумам сентября прошлого года. Вероятно, драйвером выступают новости о том, что Владимир Потанин, владеющий крупным пакетом TCS Group, планирует приобрести долю в российских активах "Яндекса". Накануне состоялось заседание совета директоров "Газпром нефти", где обсуждался вопрос выплаты дивидендов, однако итоговая рекомендация пока не опубликована, отмечают аналитики ПСБ.

В США в понедельник индексы акций изменились на 0,02-0,5%, Nasdaq (+0,5%) достиг максимума за 9 месяцев.

Инвесторы ожидали свежих новостей относительно ситуации вокруг повышения лимита госдолга США и оценивали заявления представителей Федеральной резервной системы.

Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что хотел бы увидеть еще два повышения базовой процентной ставки в этом году. "Я думаю, нам придется повысить базовую ставку, чтобы оказать достаточное понижательное давление на инфляцию", - сказал он на финансовом форуме в понедельник.

Между тем его коллега из Миннеаполиса Нил Кашкари заявил в интервью CNBC, что шансы на подъем ставки или ее сохранение на прежнем уровне по итогам заседания Федрезерва в июне примерно одинаковые.

Бумаги ряда чипмейкеров снизились на новости о том, что Управление по вопросам киберпространства Китая запретило ведущим производителям компьютерного оборудования страны покупать продукцию Micron Technology, крупнейшего производителя чипов памяти в США.

Крупнейший банк США JPMorgan Chase & Co. в связи с приобретением активов First Republic Bank повысил прогноз для показателя чистого процентного дохода на 2023 год на $3 млрд - до $84 млрд. При этом в сообщении JPMorgan отмечается, что "источники неопределенности", связанные с этой сделкой, сохраняются.

Азиатские рынки акций

Во вторник в Азии отмечается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei просел на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,04%, южнокорейский Kospi прибавил 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 1,4%, гонконгский Hang Seng теряет 1,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне понедельника).

Переговоры президента США Джо Байдена и спикера Палаты представителей Конгресса республиканца Кевина Маккарти в понедельник, по словам обеих сторон, были продуктивными, однако соглашения достигнуто не было. Тем временем дедлайн для повышения потолка госдолга приближается: министр финансов Джанет Йеллен заявила накануне, что средства у ее ведомства, "с высокой вероятностью", закончатся в начале июня и, возможно, даже к 1 июня.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены стабилизировались, трейдеры продолжают следить за ходом переговоров по вопросу увеличения лимита госзаимствований в США.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени во вторник составила $76,01 за баррель (+0,04% и +0,5% в понедельник), июльская цена WTI - $72,09 за баррель (+0,1% и +0,5% накануне).

С начала текущего года цены на нефть снизились примерно на 10% на фоне более медленного, чем ожидалось, восстановления китайской экономики после снятия карантинных ограничений. Среди других факторов, сдерживающих подъем нефтяного рынка, - продолжающееся ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и сохранение высоких объемов экспорта российской нефти.