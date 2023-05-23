После отказа НФА от статуса саморегулируемой организации около 200 компаний войдут в НАУФОР

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Состав Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) увеличится примерно на 200 компаний в связи с отказом Национальной финансовой ассоциации (НФА) от статуса саморегулируемой организацией (СРО), рассказал в интервью "Интерфаксу" президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

"Состав членов НАУФОР увеличится примерно на 200 организаций - сегодняшних членов НФА. Структура НАУФОР при этом не претерпит значительных изменений, поскольку обе СРО пришли к сходной внутренней структуре", - сообщил Тимофеев.

Он напомнил, что на годовом собрании членов НАУФОР летом будет переизбираться ее совет директоров.

"Новый состав совета директоров должен отразить новый состав членов ассоциации", - отметил глава НАУФОР.

После этого, по его словам, будут сформированы новые составы действующих советов и комитетов, куда войдут новые участники ассоциации, а после получения статуса СРО регистраторов НАУФОР создаст Совет регистраторов.

НАУФОР в мае стала единственной СРО на российском рынке ценных бумаг для брокеров, дилеров, управляющих ценными бумагами, депозитариев, управляющих компаний фондов и специализированных депозитариев.

Согласно реестру СРО на финансовом рынке по состоянию на 18 мая, Банк России одобрил заявку НФА об отказе от статуса саморегулируемой организации в отношении дилерской, брокерской деятельности, управления ценными бумагами, деятельности регистраторов и специализированных депозитариев. Собрание членов СРО НФА приняло решение об отказе от этого статуса 15 марта.

Компании и банки, являвшиеся членами НФА как саморегулируемой организации по данным видам деятельности, за исключением регистраторов, должны в течение 180 дней вступить в действующую СРО.

На момент принятия решения об исключении НФА из реестра СРО на финансовом рынке в НАУФОР состояли 452 компании и индивидуальных предпринимателя.