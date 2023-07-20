НАУФОР получила статус саморегулируемой организации регистраторов

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) получила статус саморегулируемой организации в отношении деятельности регистраторов, сообщила сама организация.

Соответствующая запись появилась в Едином реестре саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка 20 июля.

Получение статуса СРО регистраторов является частью процесса объединения в НАУФОР функций по саморегулированию, которые ранее осуществлялись Национальной финансовой ассоциацией (НФА).

В мае Банк России одобрил заявку НФА об отказе от статуса СРО в отношении дилерской, брокерской деятельности, управления ценными бумагами, деятельности регистраторов и специализированных депозитариев.

"С отказом НФА и получением НАУФОР статуса СРО регистраторов в одной СРО объединяется вся индустрия учета прав на ценные бумаги - депозитарии и регистраторы", - прокомментировал президент НАУФОР Алексей Тимофее.

Членами НАУФОР в настоящее время являются 552 организации.