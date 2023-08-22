Норвегия в июле увеличила добычу жидких углеводородов хуже прогноза

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Норвегия в июле 2023 года увеличила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 9% в годовом выражении, до 2,037 млн баррелей в сутки (б/с), по предварительным данным Норвежского нефтяного директората (NPD).

Показатель оказался хуже прогноза NPD, ожидавшего добычу на уровне 2,065 млн б/с.

В июне, по уточненным данным, производство составляло 2,016 млн б/с., а не 1,99 млн б/с. Таким образом, за июль показатель вырос на 1%.

В том числе добыча нефти в стране в прошлом месяце составляла в среднем 1,828 млн б/с, что на 0,6% больше июньского объема и на 11,5% выше производства в июле 2022 года. NPD прогнозировал показатель на уровне 1,84 млн б/с.

Между тем добыча природного газа в июле составила 9,96 млрд кубометров, или 321,3 млн кубометров в сутки, при прогнозе в 11,138 млрд кубометров, или 359,3 млн кубометров в сутки.

Июньский показатель, согласно пересмотренным данным, составил 7,52 млрд кубометров, а не 7,77 млрд кубометров, как сообщалось ранее. Это минимальный уровень более чем за три года.

Совокупная добыча всех углеводородов в Норвегии в июле составила 645 тысяч кубометров нефтяного эквивалента в сутки, увеличившись на 13% относительно июня, но сократившись на 0,5% в годовом выражении.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в январе-июле, по предварительным расчетам, составил около 136,3 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 60,7 млн кубометров пришлось на нефть и 68,1 млн кубометров на природный газ. Совокупное производство было на 2 млн кубометров н.э. больше показателя за аналогичный период 2022 года, отмечает NPD.