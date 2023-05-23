Минфин направил в ЦБ и Минэкономразвития проект закона о филиалах иностранных банков

Открывать филиалы разрешат банкам дружественных стран, но предлагается их ограничить в работе с физлицами

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Вопрос о доступе филиалов иностранных банков на российский рынок, который когда-то чуть не стал камнем преткновения на пути России в ВТО, близок к законодательному разрешению - правда, в формате, далеком от пожеланий оппонентов России на переговорах двадцатилетней давности.

Тогда, в начале 2000-х годов, глобальные банки стремились застолбить место на растущем и многообещающем российском рынке, и самым острым вопрос о доступе филиалов был на двусторонних переговорах об условиях присоединения России к ВТО с США. В итоге Россия отстояла право не брать на себя обязательства по допуску филиалов иностранных банков, ограничившись обещанием допустить в таком формате иностранных страховщиков, что и было оформлено законом в 2021 году.

Драматические изменения на российском финансовом рынке, произошедшие в прошлом году, вернули на повестку вопрос о доступе иностранцев - теперь уже разделенных на "дружественных" и "недружественных". Минувшей осенью глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что некоторые иностранные банки интересуются возможностью открытия филиалов в России, но тема пока что на стадии "очень предварительного" обсуждения. В феврале 2023 года она заявила, что ЦБ поддерживает идею открытия филиалов иностранных банков в России, но с ограничением круга доступных им операций. И, наконец, в середине мая зампред ЦБ Алексей Гузнов рассказал, что работа над соответствующим законопроектом идет, и он может появиться в публичной плоскости в ближайшее время.

"Интерфакс" ознакомился с текстом законопроекта, направленным Минфином на согласование в Банк России и Минэкономразвития в начале мая. В документ заложена концепция, сходная с реализованной в страховом секторе, предусматривающая ряд серьезных ограничений по видам деятельности филиала и механизм "гарантийного депозита". Согласно проекту, банк из дружественной страны сможет открыть филиал на территории РФ, но его деятельность будет ограничена преимущественно обслуживанием юридических лиц, а работа с физлицами на данный момент предполагает только осуществление денежных переводов без открытия счета.

Доступные операции

Согласно законопроекту, филиалы иностранных банков не смогут проводить операции и сделки с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Исключение составят только денежные переводы по поручению физлиц без открытия счета, в том числе переводы электронных денежных средств (кроме почтовых переводов).

Кроме этого, им запрещается привлекать денежные средства до востребования или на определенный срок, в том числе по кредитным договорам, а также размещать средства на условиях возвратности, срочности (по договорам вкладов, кредитов или займов). Исключением является размещение средств в других филиалах иностранных банков или кредитных организациях.

Среди операций, доступных филиалам: открытие и ведение счетов юрлиц; переводы по поручению юрлиц, в том числе банков-корреспондентов по их банковским счетам. Им также разрешены инкассация и кассовое обслуживание юрлиц и купля-продажа иностранной валюты, однако ЦБ оставляет за собой право определять перечень других сделок, которые будут доступны филиалам.

На рынке ценных бумаг филиалу разрешаются операции только с облигациями Банка России и облигациями федерального займа, номинированными в рублях. Филиалы также смогут работать с производными финансовыми инструментами, но только при определенных условиях (в частности, базисным активом производных может быть только иностранная валюта).

Аккредитация и гарантийный депозит

Для работы в России через филиал иностранный банк должен будет получить лицензию Банка России, а сам филиал - аккредитацию ЦБ. Одним из обязательных условий получения лицензии является внесение гарантийного депозита на корсчет, открытый иностранным банком в ЦБ в рублях. Минимальная сумма депозита - минимальный размер уставного капитала банка с универсальной лицензией (1 млрд рублей).

При этом отмечается, что совет директоров ЦБ на ежегодной основе сможет устанавливать случаи, когда гарантийный депозит может быть оплачен в иностранной валюте, а также перечень таких валют.

Общий размер гарантийного депозита будет формироваться согласно требованиям ЦБ. Они, в свою очередь, могут корректироваться в обе стороны в зависимости от объема обязательств, которые берет на себя филиал.

При подаче заявления на получение лицензии иностранный банк должен указать список операций и сделок, которые планирует осуществлять через свой филиал, а также их валюту. Решение о выдаче лицензии или об отказе ЦБ должен принять в течение 60-ти рабочих дней.

В дальнейшем, при необходимости, банк сможет получить лицензию на более широкий перечень сделок и на работу в иностранной валюте (если до этого работал в рублях). Вопрос о расширении деятельности филиала регулятор должен будет рассмотреть в срок до шести месяцев.

Гарантийные депозиты филиалов войдут в расчет размера совокупного участия иностранного капитала в банковской системе России наряду с инвестициями в уставные капиталы российских банков.

Другие обязательные требования

Помимо внесения гарантийного депозита, законопроект также предусматривает другие обязательные требования. К ним относится, например, наличие соглашения об обмене надзорной информацией между Банком России и регулятором финрынка иностранного государства, в котором расположен банк. Еще одно условие: число иностранных граждан (или лиц без гражданства) должно составлять не более половины от общего количества сотрудников филиала.

Кроме этого, кредитные организации и филиалы иностранных банков при передаче информации о переводах должны использовать Систему передачи банковских сообщений ЦБ или другие российские системы. Филиалам также запрещается передавать информацию о любом переводе внутри России на территорию иностранного государства или предоставлять доступ к таким данным. При этом уточняется, что трансграничные платежи не попадают под эти требования.

Филиал иностранного банка должен размещать серверы на территории России и иметь свой сайт на русском языке в российской доменной зоне. На сайте будет размещена информация о лицензии ЦБ РФ и перечень разрешенных филиалу сделок. Кроме этого, там должны быть указаны сведения о руководителе филиала, его заместителе, главном бухгалтере и единоличном исполнительном органе иностранного банка.

Сайт также должен содержать данные об иностранном банке, открывшем филиал, а именно: его полное название (в том числе в русской транслитерации), адрес, место регистрации, сведения о филиалах в других государствах, финансовую отчетность по международным стандартам за последние три года, информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится иностранный банк.

Банк России, в свою очередь, будет публиковать реестр лицензий, выданных иностранным банкам для работы в России через свои филиалы.

Согласно проекту, открыть свой филиал в России смогут только банки тех стран, которые не совершают недружественные действия в отношении российских граждан и компаний, и не связаны с такими лицами. Кроме того, филиалам запрещается открытие внутренних структурных подразделений, отмечается в документе.

"Иностранный банк (который открывает филиал в РФ - ИФ) не должен являться лицом иностранного государства, совершающего недружественные действия в отношении российских юридических лиц и физических лиц, или не быть связанным с лицом иностранного государства, совершающего недружественные действия", - говорится в пояснительной записке к документу.

Проект вносит изменения в несколько федеральных законов, в том числе в законы "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" (281-ФЗ), а также в закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" (127-ФЗ), требования которых будут распространяться на филиалы иностранных банков.

Таким образом, согласно 127-ФЗ, филиалы попадают под запрет на передачу иностранным государствам по их запросу сведений о клиентах и их операциях, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Эти данные могут передаваться только по согласованию с Банком России.

Отзыв лицензии и временная администрация

Документ содержит ряд случаев, при которых Банк России может отозвать лицензию у иностранного банка на работу в России через филиал. Среди них: задержка начала работы по лицензии более чем на один год с момента выдачи, нарушение антиотмывочного законодательства, задержка предоставления отчетности на 15 дней, передача недостоверной информации и другие.

ЦБ также отзовет лицензию, если страна, где зарегистрирован иностранный банк, запретит кредитной организации работу в России.

Решение об отзыве или аннулировании лицензии вступает в силу со дня издания соответствующего акта Банком России. Иностранный банк должен будет уведомить об утрате лицензии контрагентов по договорам не позднее следующего рабочего дня. В этот же срок регулятор назначает временную администрацию.

Функции временной администрации иностранного банка на территории России будут возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). К ним относятся: создание реестра требований кредиторов, определение достаточности гарантийного фонда для покрытия этих требований, контроль возврата клиентам их ценных бумаг и другого имущества, принятого или приобретенного филиалом за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании.

Кроме этого, АСВ сможет давать согласие на сделки по распоряжению имуществом иностранного банка, находящемся в России, стоимость которого превышает 1% от расчетного размера гарантийного депозита.

В случае принятия закон вступит в силу через полгода с момента официального опубликования.