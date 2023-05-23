ВТБ прогнозирует прирост рублевых депозитов физлиц в 2023 году на 10%

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - ВТБ прогнозирует прирост рублевых депозитов физлиц в 2023 году в целом по рынку на 10%, рассчитывает расти быстрее рынка, сообщил "Интерфаксу" зампред правления банка Анатолий Печатников.

"По своему банку мы думаем, что расти будем как обычно выше рынка, а прогноз по рынку именно рублевых сбережений у нас составлял не менее 10%, поэтому мы покажем лучшие результаты", - сказал Печатников на церемонии открытия сервисного центра ВТБ в Самаре.

Что касается кредитования, то, по прогнозам банка, 2023 год станет рекордным с точки зрения выдачи новых кредитов.

"Масштаб рынка мы больше оцениваем не в приросте кредитного портфеля, а в объеме продаж, именно в сумме новых денег, которые были предоставлены гражданам страны как на ипотеку, так и на необеспеченное кредитование. Объем новых денег, которые будут предоставлены гражданам в этом году, превысит те показатели, которые были в 2021 году", - заявил Печатников.

Он отметил, что объем выдачи ипотеки в 2023 году может достигнуть 5,2 трлн рублей, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 4,8 трлн рублей. В 2021 году объем выдачи ипотеки достиг рекордных 5,7 трлн рублей.

"Этот год обещает быть рекордным за всю историю наблюдений, и скорее всего, мы превзойдем показатели 2021 года, которые были самыми большими. По этому году, наверно, процентов на 17% у нас кредитный портфель физлиц прирастет", - сказал зампред.