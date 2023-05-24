"Соллерс" начал выпускать LCV на площадке "УАЗа"

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" объявила о создании мультибрендового индустриального центра по выпуску рамных автомобилей на площадке Ульяновского автозавода, где налажено производство уже выпускаемых в Елабуге малотоннажных грузовиков (LCV) Sollers Argo.

"Развитие промышленной площадки в Ульяновске остается одним из стратегических приоритетов группы "Соллерс" и, принимая во внимание корневые компетенции "УАЗа" по производству рамных автомобилей, мы приняли решение создавать в индустриальном парке "УАЗа" новые мощности для производства коммерческих автомобилей с рамной конструкцией, при этом задействуя имеющуюся инфраструктуру Ульяновского автомобильного завода", - сказал через пресс-службу председатель советта директоров группы Адиль Ширинов.

По его словам, запуск производства Sollers Argo в Ульяновске позволит реализовать существующие синергии с "УАЗом" в части локализации ключевых узлов и агрегатов. "Уверен, что реализуемая стратегия станет стимулом для роста объемов производства на индустриальной площадке "УАЗа", создания новых рабочих мест и промышленного развития в Ульяновской области. Тем более, что вслед за запуском Sollers Argo мы активно прорабатываем новые проекты для размещения в индустриальном парке УАЗа", - добавил Ширинов.

Сборка LCV уже стартовала в новом корпусе на промышленной площадке "УАЗа" в рамках отдельного юридического лица - ООО "Соллерс Карго". На территории индустриального парка "УАЗ" заканчиваются строительно-монтажные работы для запуска производства полного цикла, включающего сварку, окраску кабины и сборку Sollers Argo.

Плановые мощности для производства данной модели рассчитаны на выпуск свыше 10 тысяч автомобилей в год в пятилетней перспективе. Общие инвестиции в проект составят свыше 1 млрд рублей.

Sollers Argo - компактный автомобиль для городских перевозок, созданный на базе технологий китайского автоконцерна JAC. Машины имеет ряд модификаций под задачи по доставке грузов. Полная масса в 2,5 т, грузоподъемность до 1 т, а также двигатель класса Евро 5 дают ей возможность въезда в центр крупных городов, доставки товаров в районы с плотной городской застройкой. Автомобиль комплектуется дизельным двигателем объёмом 2,0 л мощностью 130 л.с., оснащен системами активной и пассивной безопасности, включая подушки безопасности водителя и пассажира, системы ABS, ASR, ESP и др.