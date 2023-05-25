В Банке России допустили рост годовой инфляции выше 4% к концу сентября

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в России может превысить 4% к концу третьего квартала 2023 года, сообщил журналистам директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

"Годовой показатель инфляции превысит 4% к концу третьего квартала", - сказал Тремасов, отметив, что это произойдет, если в летние месяцы будет наблюдаться традиционная инфляционная картина.

"Нормальный рост цен для этих месяцев соответствующий траектории 4% - это все-таки для июня-июля небольшие положительные значения, для августа небольшие отрицательные", - отметил он.

Годовая инфляция в России в апреле составила 2,3%.

"В прошлом году в мае была низкая инфляция - 0,1%, если в мае этого года будет плюс 0,2%, значит годовой показатель повысится с 2,3% до 2,4%. Будет в мае 0,3%, годовой показатель повысится с 2,3% до 2,5%", - сообщил глава департамента ЦБ.

Он напомнил, что летом 2022 года наблюдалось нехарактерное для этих месяцев снижение цен. "Такого никогда не было в истории. Это была коррекция цен, весной на панике ритейлеры переставили цены с запасом, когда ситуация начала стабилизироваться, цены начали снижаться", - пояснил Тремасов.

Годовая инфляция в стране, по прогнозу ЦБ, начнет увеличиваться с мая, по мере выхода из ее расчета низких значений месячных приростов лета - осени 2022 года. В 2023 году инфляция составит 4,5-6,5%, вернется к цели в 4% в 2024 году и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.