Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:56

В Банке России допустили рост годовой инфляции выше 4% к концу сентября

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в России может превысить 4% к концу третьего квартала 2023 года, сообщил журналистам директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

"Годовой показатель инфляции превысит 4% к концу третьего квартала", - сказал Тремасов, отметив, что это произойдет, если в летние месяцы будет наблюдаться традиционная инфляционная картина.

"Нормальный рост цен для этих месяцев соответствующий траектории 4% - это все-таки для июня-июля небольшие положительные значения, для августа небольшие отрицательные", - отметил он.

Годовая инфляция в России в апреле составила 2,3%.

"В прошлом году в мае была низкая инфляция - 0,1%, если в мае этого года будет плюс 0,2%, значит годовой показатель повысится с 2,3% до 2,4%. Будет в мае 0,3%, годовой показатель повысится с 2,3% до 2,5%", - сообщил глава департамента ЦБ.

Он напомнил, что летом 2022 года наблюдалось нехарактерное для этих месяцев снижение цен. "Такого никогда не было в истории. Это была коррекция цен, весной на панике ритейлеры переставили цены с запасом, когда ситуация начала стабилизироваться, цены начали снижаться", - пояснил Тремасов.

Годовая инфляция в стране, по прогнозу ЦБ, начнет увеличиваться с мая, по мере выхода из ее расчета низких значений месячных приростов лета - осени 2022 года. В 2023 году инфляция составит 4,5-6,5%, вернется к цели в 4% в 2024 году и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.

Кирилл Тремасов Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Газпром" опроверг данные турецких СМИ о возможности управления газовой отраслью страны

"Газпром" опроверг данные турецких СМИ о возможности управления газовой отраслью страны

Контрольный пакет "Яндекса" сохранится за менеджментом

Путин предложил создать Евразийское рейтинговое агентство

Путин предложил создать Евразийское рейтинговое агентство

"Яндекс" предложит инвесторам на выбор участие в российском или международном бизнесах

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });