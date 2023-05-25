Совет директоров Роснефти 25 мая рассмотрит рекомендацию по дивидендам, вопросы ГОСА

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Роснефти" 25 мая рассмотрит вопросы годового собрания акционеров (ГОСА) и рекомендацию по размеру дивидендов, говорится в сообщении компании.

В повестке заседания СД значится стандартный перечень вопросов для ГОСА: об утверждении его повестки, рассмотрении рекомендаций по распределению прибыли и по размеру дивиденда, принятии решений по вопросам, связанным с подготовкой и проведением собрания. Также члены совета директоров рассмотрят вопросы о предварительном утверждении годового отчета НК, рассмотрении кандидатуры аудиторской организации, включения в повестку ГОСА вопросов о выплате членам СД и ревизионной комиссии вознаграждений и компенсационных расходов.

"Роснефть" к настоящему моменту осталась единственной крупной нефтяной компанией, не определившей дату годового собрания акционеров и не озвучившей рекомендации по дивидендам.

Как сообщалось, акционеры на внеочередном собрании 23 декабря 2022 года в заочной форме одобрили выплату промежуточных дивидендов за 6 месяцев 2022 года в размере 20 руб. 39 коп. на акцию. На выплату промежуточных дивидендов было направлено 216,1 млрд руб. в рамках действующей дивидендной политики - 50% чистой прибыли по МСФО. Дивидендная политика компании также предполагает возможность выплат два раза в год.

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО за минувший год составила 813 млрд руб. Глава компании Игорь Сечин заявлял, что прибыль по итогам 2022 года "служит фундаментом для продолжения стабильных выплат акционерам по результатам работы за весь отчетный период".

Как рассчитал ранее "Инвестиционный банк Синара", чистая прибыль за второе полугодие 2022 года предполагает дивиденды в размере 18 руб. на акцию (доходность -4,8%). Аналитики Telegram-канала "Мои Инвестиции" подсчитывали, что по официальной дивидендной политике "Роснефти" финальный дивиденд за прошлый год может составить 17,98 руб. (4,8% дивидендной доходности), из которых 10,47 руб. могут внести результаты 4 квартала.

Уставный капитал НК составляет 105 млн 981 тыс. 778, 17 руб., он разделен на 10 млрд 598 млн 177 тыс. 817 акций номиналом 0,01 руб.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственное АО "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", а 0,76% - ООО "РН-Капитал".

В начале 2022 года ВР заявляла, что выйдет из участия в "Роснефти", но пока сообщений о факте продажи британской компанией своей доли не было.